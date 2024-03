i Autor: Shutterstock

Piękny ogród

Zawsze w marcu robię oprysk oprysk azalii z Coca-Coli. Dzięki temu kwiat rośnie jak szalony. Sąsiedzi aż przystają i pytają się o mój sekret. Pielęgnacja azalii

Jak pielęgnować azalię? Ważne daty w kalendarzu ogrodnika. Początek marca to dobry czas na pierwsze prace ogrodowe. To właśnie teraz warto przygotować kwiaty i krzewy do sezonu kwitnięcia. Azalie to jedne z najpiękniejszych roślin, jakie możemy spotkać w ogrodzie. Tworzą niesamowity klimat i intensywnie pachną. Jeżeli chcesz mieć pewność, że w czerwcu Twoja azalia bujnie zakwitnie to odpowiednio o nią zadbaj. Sekretem może okazać się domowy oprysk z Coca-Coli.