i Autor: Shutterstock

Sposób na pająki

Mieszam te przyprawy z wodą i pryskam po oknach i drzwiach. Pająki unikają mojego domu jak ognia. Działa jak zabójczy odstraszacz pająków

kaja 9:09

Skuteczny sposób na odstraszenie pająków. Wiele osób zdaje sobie sprawę, że pająki są pożytecznie i nie powinniśmy dążył do ich całkowitej eliminacji. Kiedy jednak pojawiają się w domach i wchodzą we wszystkie zakamarki sytuacja jest mniej przyjemna. W sezonie, gdy pojawią się pająki warto zadbać o naturalne odstraszacze. Sprawią one, że insekty będą unikać Twojego domu, a przy tym są one dla nich bezpieczne. Wystarczy, że wymieszasz ze sobą te przyprawy i spryskasz tym wszystkie drzwi i okna.