Zamiast go jeść, blenduję i podlewam storczyka. Działa jak steryd na wzrost rośliny. Pędy storczyka uginają się od kwiatów. Domowy nawóz do storczyków

Zamiast go jeść, blenduję i podlewam storczyka. Działa jak steryd na wzrost rośliny

Storczyki są niewątpliwie jednymi z najbardziej lubianych roślin doniczkowych Polek. Kiedy obsypią się kwiatami, wyglądają niezwykle elegancko i stanowią przepiękną ozdobę pomieszczenia. Oczywiście jak o każdą roślinę o storczyka warto dbać w odpowiedni dla niego sposób. Odwdzięczy się nam za to bujnymi kwiatami. Oprócz wybrania dogodnego miejsca dla storczyka w naszym domu, czy wystarczającego podlewania, należy pamiętać o stosowaniu odżywek, które będą wspierać go we wzroście i będą chronić go przed grzybami i pleśnią. Od jakiegoś czasu stosuje domowy nawóz do storczyków, który przygotowuję samodzielnie z dwóch składników. Jednego pomidora dokładnie blenduję, zalewam 300 ml wody i po chwili odcedzam. Płynem podlewam swojego storczyka. Nawóz z pomidorów działa niczym steryd na wzrost roślin doniczkowych. Pomidory są bogate w potas, fosfor, wapń, witaminę A i C, które doskonale odżywiają storczyki.

Pielęgnacja storczyków. Podlewanie, zraszanie, miejsce

Storczyki nie są łatwymi w pielęgnacji roślinami. Wystarczy przestrzegać kilku zasad, a będą pięknie kwitły i tym samym ozdabiać wnętrza naszego domu. Po pierwsze to rośliny, które trzeba dość często podlewać, jednocześnie uważając, aby jej nie przelać. Najlepszym rozwiązaniem jest nawilżanie, czyli raz w tygodniu podlej storczyka, a po chwili usuń nadmiar wody z podstawy doniczki. W ustaleniu odpowiedniej częstotliwości podlewania pomocny okaże się kolor korzeni storczyka. Jeśli są zielone - wstrzymaj się z nawadnianiem rośliny. Jak będą mieć biały kolor, możesz śmiało podlewać.

