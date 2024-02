i Autor: www.pixabay.com Rozdanych zostanie aż 200 tulipanów.

Kwiaty cięte

Zawsze robię to z tulipanami, zanim włożę je do wazonu. Koleżanki są pod wrażeniem, że kwiaty stoją ponad tydzień. Co zrobić, aby tulipany w wazonie długo stały?

katk 13:54 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Wiele osób zastanawia się, co zrobić, aby tulipany w wazie stały wiele dni? Z pewnością te kwiaty stanowią przepiękną ozdobę mieszkania, jednak nie są tanie, dlatego nie dziwi fakt, że chcemy przedłużyć ich żywotność. Ja zawsze robię jedną rzecz ze świeżo kupionymi tulipanami, zanim włożę je do wazonu. Koleżanki są pod wrażeniem, bo kwiaty stoją ponad tydzień.