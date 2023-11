Wymieszaj z wodą i podlej storczyki. Będą kwitły bujnie, jak nigdy wcześniej. Pielęgnacja storczyków w domu

Dodaj kilka kropel do wody i podlej storczyki. Będą kwitły bujnie

Storczyki kilka lat temu skradły serca Polek, które dwoją się i troją, aby te cieszyły oko kolorowymi kwiatami. Prawda jest taka, że czasami może poświecić pielęgnacji storczyka naprawdę mnóstwo czasu, a on jak na złość nie wypuszcza nowych pąków. Jak powinna wyglądać pielęgnacja storczyka, aby bujnie kwitł? Z pewnością warto zastosować pewien domowy trik na podlewanie storczyków. Wystarczy, że dodasz do wody kilka kropel soku z cytryny i następnie podlejesz roślinę. Cytryna to źródło witaminy C, potasu oraz magnezu, które odżywią korzenie rośliny doniczkowej i sprawią, że storczyk wypuści wiele nowych pąków. Tu jednak warto zachować umiar, aby zbytnio nie zakwasić ziemi. Najlepiej takie podlewanie wykonywać nie częściej niż raz na miesiąc.

Pielęgnacja storczyków

Storczyki nie są zbyt wymagającymi w pielęgnacji roślinami. Wystarczy przestrzegać kilku zasad, a będą pięknie kwitły i tym samym ozdabiać wnętrza naszego domu. Po pierwsze to rośliny, które trzeba dość często podlewać, jednocześnie uważając, aby jej nie przelać. Najlepszym rozwiązaniem jest nawilżanie, czyli raz w tygodniu podlej storczyka, a po chwili usuń nadmiar wody z podstawy doniczki. W ustaleniu odpowiedniej częstotliwości podlewania pomocny okaże się kolor korzeni storczyka. Jeśli są zielone - wstrzymaj się z nawadnianiem rośliny. Jak będą mieć biały kolor, możesz śmiało chwytać za konewkę.

Jak przesadzić storczyk Phalaenopsis?