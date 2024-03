i Autor: shutterstock

Piękne kwiaty w Twoim domu

Wlewam 1 łyżkę do ciepłej wody i dokładnie mieszam. Podlewam tym wszystkie storczyki w domu. Energetyk dla storczyków. Rosną po im jak na drożdżach. Pielęgnacja storczyków

Twój storczyk nie chce kwitnąć, a jego liście marnieją? Storczyki to wyjątkowo kapryśne kwiaty, do których należy wiedzieć, jak podejść. Jeżeli zaważyłaś, że Twój storczyk, nie rośnie tak bujnie jak wcześniej to znak, że warto doładować go specjalną odżywką. To naturalny preparat, który działa niczym steryd na rośliny. Zawsze podlewam moje storczyki taką odżywką, a one zaczynają rosnąć jak szalone.