Do każdej doniczki z kwiatami wkładam kawałek tego. Dzięki temu moje rośliny mają więcej słońca i rosną jak szalone. Pomaga w ciemnych mieszkaniach

Zawsze wkładam to do doniczki. Dzięki temu rośliny mają więcej słońca i lepiej rosną

Dla prawidłowego wzrostu rośliny potrzebują dużo światła. Najlepiej jak jest to światło rozproszone. Promienie słonecznie bezpośrednio padające na liście mogą je popalić i sprawić, że roślina zacznie marnieć. W sytuacji, gdy Twoje kwiaty doniczkowe nie mają dostępu do odpowiedniej ilości światła możesz je nieco wspomóc. To domowy sposób na poprawię nasłonecznienia kwiatów. Jedyne czego będziesz potrzebować do folia aluminiowa oraz patyczki do szaszłyków. Stosuje ten sposób już od dłuższego czasu i zauważyłam różnicę. Moje kwiaty rosną szybciej i bujniej.

Jak poprawić nasłonecznienie kwiatów przy pomocy folii aluminiowej?

Patyczki do szaszłyków wbij w ziemię w odległości kilku centymetrów od siebie. Ważne, by znajdowały się ona przed rośliną skierowane w stroną słońca. Wzdłuż patyczków do szaszłyków rozwiń folię aluminiową błyszczącą stroną w kierunku światła słonecznego. Końcówki folii aluminiowej zawiń wokół patyczków i stwórz niewielkich rozmiarów parawan wokół rośliny. W ten sposób promienie słoneczne będą odbijały się od folii aluminiowej i dostarczał więcej światła do rośliny. Dzięki temu proces kwitnienia będzie okazalszy i szybszy.

