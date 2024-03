Podlej tym pieniążka, a obrodzi w zielone liście. Domowa odżywka, która zadziała niczym natychmiastowy ulepszacz ziemi. Dorodny pieniążek na wiosnę. Pielęgnacja kwiatów

Skórkę banana zalewam wodą i podlewam tym pieniążka. Natychmiastowo odzyskuje zielony kolor, a liście rosną jak szalone

Pieniążek czyli inaczej pilea peperomiowata to jedna z tych roślin doniczkowych, którą warto mieć w domu. Poza atrakcyjnym wyglądem posiada ona również zdolności przyciągania pieniędzy. Wszystko przez liście, które przypominają monety. Nawet jeżeli nie traktujesz tego rodzaju przesądów poważnie, to pieniążek z pewnością urozmaici Twoją przestrzeń. Roślina ta je łatwa w uprawie i sprawdzi się praktycznie w każdym domu. Jeżeli zauważyłaś, że Twój pieniążek marnieje i traci liście to znak, że warto potraktować go domową miksturą wzmacniającą. W moim domu ta naturalna odżywka sprawdza się rewelacyjnie. Będzie potrzebować jedynie skórek od bananów. Owoce obierz, a skórki przełóż do słoika i zalej wodą. Całość odstaw na noc, a następnego dnia podlej nią kwiaty. Pieniążka podlewaj wodą ze skórkami od banana raz w tygodniu. Rezultaty zauważysz praktycznie od razu. Roślina natychmiastowo poprawi swoją kondycję i zacznie wypuszczać bujne i zielone liście. Skórki od banana bogate są w szereg witamin i minerałów, które zbawiennie działają na rośliny. Posiadają one między innymi potas, fosfor, magnez, wapń, siarkę oraz kwas krzemowy.

Pielęgnacja pieniążka w domu - wskazówki

Pilea peperomiowata jest prosty w pielęgnacji. Pieniążek dobrze znosi chwilowe przerwy w podlewaniu, nie lubi natomiast przelewania i wilgoci. Aby dobrze rosnąć potrzebuje drenażu na dnie doniczki i przepuszczalnej oraz żyznej gleby. Pieniążek powinien stać w miejscu z rozproszonym światłem, gdzie nie jest narażony na przeciągi. Latem podlewaj go średnio raz na 2-3, a zimą raz w tygodniu.

