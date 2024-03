Dodaję 2 kropelki do wody w wazonie i umieszczam w nim kwiaty. Przez wiele dni wyglądają świeżo i pięknie. Sposób, aby kwiaty dłużej stały

Dodaję 2 kropelki do wody w wazonie i umieszczam w nim kwiaty. Przez wiele dni wyglądają świeżo i pięknie

Wiele pań na Dzień Kobiet otrzymuje kwiaty. Piękne, barwne bukiety cieszą oko i serce. Nic zatem dziwnego, że chcemy, aby kwitły jak najdłużej i zdobiły nasze wnętrza. Jak dbać o cięte tulipany, goździki czy róże, aby długo stały w wazonie? Przede wszystkim należy pamiętać o regularnym wymienianiu wody w wazonie, bo to w niej niezwykle szybko rozwijają się chorobotwórcze dla roślin grzyby i namnażają się bakterie. Istnieje jeden skuteczny sposób, który zapobiegnie tym procesom i sprawi, że kwiaty cięte będą pięknie wyglądać przez wiele dni. Tu z pomocą przychodzi popularny płyn czyszczący. "Dodaj kilka kropli Domestosu do wody i ciesz się ich świeżością na dłużej! Domestos zapobiega rozwojowi bakterii, które atakują kwiaty i skracają ich świeżość. Odrobina Domestosa wlana do wody w wazonie sprawi, że nie zalęgną się w nim żadne mikroorganizmy odpowiedzialne za mętniejącą i śmierdzącą wodę" - poleca na Instagramie Ania Gniado, która prowadzi konto @domowe.rewolucje.ani.

Co zrobić, aby kwiaty w wazonie długo stały?

Zanim włożysz świeżo kupione kwiaty do wazonu za pomocą ostrych nożyczek lub sekatora utnij końcówki ich łodyg skośnie na długości 2 cm. Drugą ważną kwestią, która przedłuży żywotność kwiatów ciętych jest miejsce, w którym go stawiamy. Wazon postaw w chłodnym miejscu – nie na słońcu i ważne, aby stał z dala od misy z owocami. Jeśli nie jesteś zwolenniczką chemii, to zamiast Domestosa wsyp około pół łyżeczki cukru do wody, gdyż działa on na kwiaty cięte jak odżywka. Kwiaty odświeży też wrzucenie tabletki aspiryny lub miedzianej monety.