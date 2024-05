QUIZ. Polskie hity disco-polo, wskaż brakujące słowo! Niby nikt nie słucha, a każdy zna. 10/10 to pewniak

QUIZ. Polskie hity disco-polo, któż nie tuptał do nich nóżką, nawet jeśli uważa je za "obciachowe"? No właśnie! Niby nikt nie słucha, a każdy zna teksty jednych z najpopularniejszych piosenek w Polsce. 10/10 w tym quizie to pewniak, choć niektórym może powinąć się noga. Czy dasz radę poprawnie wskazać brakujące słowa? Sprawdź się i pochwal wynikiem wśród znajomych.