Kruszę, rozpuszczam w wodzie i przecieram płytki w łazience. Żadna soda czy ocet nie dają takich efektów. Kamień i osad rozpuszczają się za jednym pociągnięciem ściereczki. Sposób na mycie płytek

Płytki łazienkowe narażone są na wiele zabrudzeń z wody. Osad z wody i mydła, a także kamień osadzają się na płytkach tworząc nieestetyczne smugi. Zabrudzone kafelki stają się matowe i nie wglądają najlepiej. Jak doczyścić płytki łazienkowe? Zapomnij o kupnych środkach czystości. Te nie radzą sobie z kamieniem, a osad jak był, tak pozostanie. Wiele osób sięga po domowe sposoby czyszczenia. Obecnie stają się ona coraz popularniejsze. W przypadku czyszczenia płytek w łazience najczęściej wymienia się mycie octem. Kwasowy rozczyn rozpuszcza kamień oraz osad. Znam jednak lepszy sposób, który moim zdaniem daje o wiele lepsze efekty.

Kapsułki do zmywarki bywają niedocenione. Okazuje się, że można je stosować nie tylko do mycia naczyń w zmywarce. Sprawdzą się one również do czyszczenia muszli klozetowej, czy właśnie do usuwania kamienia z płytek łazienkowych. W misce z ciepłą wodą rozpuść 1 kapsułkę do zmywarki. Jeżeli masz kapsułki w kamieniu warto je przedtem pokruszyć. Dzięki temu szybciej rozpuszczą się w wodzie. Tak przygotowaną mieszanką przemywam płytki, a następnie wycieram do sucha. Kapsułki do zmywarki nie tylko posiadają środek czyszczący, ale także często mają nabłyszczacz, który sprawi, że płytki łazienkowej będą lśniły jak przy nowości. Dodatkowo rozmiękczają brud i mają nawet właściwości dezynfekujące.

