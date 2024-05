Krystyna Janda już spisała testament. Komu odda swój majątek?

Jeschke wyjawił prawdę na temat Sokołowskiej. Nie do wiary, co napisał w sieci

Krystyna Janda od lat należy do ikon polskiego kina. Jej kariera rozpoczęła się w latach 70., wtedy współpracowała z Andrzejem Wajdą czy Ryszardem Bugajskim. Trzeba przyznać, że aktorka ma ogromny dorobek artystyczny. Gwiazda w wielu wywiadach rozprawia o nowych projektach, jednak nie mówi o życiu prywatnym. Niedawno zrobiła wyjątek i otworzyła się na temat testamentu.

Krystyna Janda spisała testament

Krystyna Janda wyznała, co stanie się po jej śmierci. Okazuje się, że aktorka już myśli o odejściu z tego świata. W najnowszym wywiadzie z dziennikarzami portalu onet.pl wyznała, że podczas długiej podróży samolotem spisała testament. Gwiazda dokument od razu wysłała do syna. Już wiemy, jak będzie wyglądać dziedziczenie w rodzinie aktorki.

"Gdybym umarła, to pamiętajcie, ten obraz jest kupiony na 50. urodziny ojca i on idzie do jego córki, pamiętajcie, że dom trzeba sprzedać, pamiętajcie, co z fundacją itd. itp." - wyznała w wywiadzie.

Okazuje się, że jednak to nie wszystko. Janda postanowiła przeanalizować swoje dotychczasowe życie. Dodała, iż niczego nie żałuje.

"Nie mam do siebie pretensji. Przeżyłam w zgodzie ze sobą swoje życie. Nie mam wielkich porażek życiowych, że musiałabym mieć do siebie wielkie pretensje. Nie czuję się winna" - wyznała w rozmowie z portalem onet.pl.

Komu Janda zapisze majątek w spadku?

Krystyna Janda była niedawno gościnią programu "Lajf Noł Makeup" prowadzonym przez Małgorzatę Ohme. Aktorka zdradziła długo skrywane szczegóły ze swojego życia prywatnego. Aktorka doczekała się trójki dzieci: córki Mai oraz synów Adama oraz Jędrzeja. Gwiazda w rozmowie wyznała, kto jest ulubionym członkiem jej rodziny. Czyżby to ona miał dostać cały majątek Jandy po jej śmierci? Okazuje się, że najbliższa sercu Krystyny jest jej synowa.

"Mam swoje ulubione dziecko wśród nich. (...) Chung ma najczulsze serce, jakie kiedykolwiek spotkałam. To było tak miłe, że jak moja matka umierała, to Chung cały czas się nią opiekowała. Miała takie poczucie odpowiedzialności" - powiedziała Janda.

