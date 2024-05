Marianna Schreiber odwiedziła niedawno Europarlament. Swoją wizytą pochwaliła się w mediach społecznościowych. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie strój 31-latki. Celebrytka opublikowała serię zdjęć, na których można zobaczyć ją w bardzo krótkiej sukience na ramiączka.

Marianna Schreiber świeci biustem w Europarlamencie

Marianna Schreiber w Europarlamencie pojawiła się w czarnej mini z ogromnym wycięciem. Dekolt kreacji obszyty został srebrnymi diamencikami. 31-latka do nietypowej kreacji dodała błyszczące szpilki, srebrny zegarek oraz białą bandanę, którą zawiązała na głowie.

"Lepiej wyglądać tak jak ja w Europarlamencie, niż być polskim europarlamentarzystą i wstydzić się kraju, z którego się pochodzi. Ze specjalną dedykacją dla dwóch parlamentarzystów. A do hejterów - jest to bardzo przykre, że Wasze większe wzburzenie wywołuje moja kiecka niż to, co robią z Wami politycy. To pokazuje, że przywiązując wagę do rzeczy kompletnie nieistotnych dla Waszego życia, dajecie się sterować i rozgrywać jak małe dzieci w sprawach naprawdę ważnych" - napisała Schreiber.

Internauci krytykują stylizację Marianny Schreiber

Oczywiście nie obyło się bez komentarzy wiernych obserwatorów Marianny Schreiber. Większość była oburzona strojem celebrytki. Lawina krytyki, która wylała się na kobietę chyba przeszła jej najśmielsze oczekiwania.

"Wygląda jak strój do zupełnie innego zawodu. Tego najstarszego na świecie"

"Szczerze to wygląda to tanio, wulgarnie i infantylnie. Współczuję Pani jeśli tego Pani nie widzi"

"Maryśka tak ubrana to ty ze mną na melanż chodź! Aczkolwiek jakbyś została prezydentem, to masz mój głos, bo dla swoich ludzi to ty wszystko zrobisz, więc mój głos masz! Haha świr jesteś" - pisali obserwatorzy Schreiber.

