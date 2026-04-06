Zjedz na śniadanie, a pestkę włóż do doniczki ze storczykiem. Orchidea będzie ucinać się od kwiatów, a jej korzenie nie będą gniły. Sposób na nawożenie storczyków dla leniwych

Odkryj innowacyjny sposób na nawożenie storczyków, wykorzystując niespodziewany składnik prosto z Twojej kuchni.

Pestka awokado, bogata w potas i fosfor, może zdziałać cuda dla Twoich orchidei, stymulując ich wzrost i kwitnienie.

Zastanawiasz się, jak w prosty sposób zapewnić bujne kwitnienie i zdrowe korzenie Twoim storczykom? Poznaj sekretne triki!

Przekrój, wyjmij pestkę i zakop ją podlać storczykiem. Ekspresowy sposób nawożenia orchidei

Kwiaty doniczkowe także potrzebują regularnego nawożenia. Ziemia doniczkowa choć często bogata jest w witaminy i minerały nie dostarcza wszystkich potrzebnych składników odżywczych. Warto zatem zadbać o to od zewnątrz.

Storczyki to jedne z najpopularniejszych kwiatów doniczkowych w Polsce. Swoją popularnością wyparły nawet monstery i paprotki. Orchidee są proste w pielęgnacji i nie wymagają specjalistycznej wiedzy ogrodniczej. Wystarczą podstawowe zabiegi pielęgnacyjne, aby storczyki obsypywały kwiatami przez długie lata. Sekretem ich pielęgnacji jest przepuszczalne podłoże z warstwą drenażu oraz podlewanie. Warto również raz na miesiąc stosować naturalne odzywki, które wzbogacą podłoże i sprawia, że kwiat będzie mógł pobierać substancje odżywcze bezpośrednio z ziemi. Najprostszym sposobem nawożenia storczyków jest zakopanie organicznych resztek w ziemi. Stopniowo uwalniają one witaminy i minerały i wykazują przedłużone działanie. W przypadku storczyków najczęściej zaleca się wysuszone skórki po bananach (dostarczają potas oraz fosfor), a także pokruszone skorupki po jajkach (dostarczają wapń oraz spulchniają podłoże). Mniej znanym (ale również skutecznym) sposobem jest zakopanie do doniczki ze storczykiem pestki awokado.

Pestka awokado to bomba odżywka dla kwiatów. Zawiera one miedzy innymi potas, fosfor oraz magnez. Stosowana jako nawóz poprawia ogólną kondycję rośliny oraz stymuluje prawidłowy wzrost. Fosfor oraz potas przyspieszają i zwiększają kwitnienie i wzmacniają korzenie. Dzięki temu storczyk lepiej rośnie i wypuszcza większe kwiaty. Zanim włożysz pestkę z awokado do doniczki musisz ja wysuszyć. Najlepiej, aby przez kilka dni leżała on w ciepłym i suchym miejscu. Dzięki temu pestka nie będzie gniła w ziemi, co może być szkodliwe dla systemów korzeniowych roślin doniczkowych. Aby pestki awokado lepiej się rozkładały i uwalniały substancje odżywcze w ziemi można je wcześniej zetrzeć na tarce.

Połóż jabłko obok doniczki ze storczykiem. Nietypowy sposób na wywołanie kwitnienia orchidei

Pielęgnacja kwiatów doniczkowych to nie tylko typowe i racjonalne zasady. Niektóre mniej konwencjonalne metody pielęgnacji potrafią przynieść nieoczekiwane rezultaty. Tak jest miedzy innymi w przypadku zwykłego jabłka położonego obok storczyka. Dojrzewający owoc wydziela etylen, który stymuluje storczyka do szybszego kwitnienia. Etylen to naturalny gazowy hormon roślinny, który działa niczym naturalny budzik dla roślin. Jabłko lub jego plasterek położony obok storczyka może przyspieszyć procesy kwitnienia. Należy jednak pamiętać, by pozbyć się owoce, gdy roślina zaczyna wpuszczać kwiaty. Etylen tak samo jak pobudza kwitnienie może je przyspieszać i sprawić, że roślina szybciej przekwitnie.

Jak przygotować odpowiednie podłoże do storczyków?

Korzenie storczyków, w przeciwieństwie do wielu innych roślin doniczkowych, nie znoszą stałego kontaktu z wodą. W naturze storczyki epifityczne rosną na drzewach, a ich korzenie są stale wentylowane i szybko przesychają po deszczu. Stojąca woda w doniczce to prosta droga do gnicia korzeni, co jest jedną z najczęstszych przyczyn chorób i obumierania tych pięknych roślin. Chociaż keramzyt jest popularnym wyborem, istnieją inne materiały, które z powodzeniem sprawdzą się jako warstwa drenażowa. Możesz użyć grubego żwiru, kawałków potłuczonej ceramiki (np. starych doniczek), a nawet styropianu. Ważne, aby były to materiały stabilne, nie rozkładające się i zapewniające swobodny przepływ wody. Pamiętaj, aby przed użyciem dokładnie je umyć.

