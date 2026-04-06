Setki interwencji strażaków w świąteczny poniedziałek. Pogoda nie odpuszcza

Maria Hędrzak
Maria Hędrzak
PAP.
2026-04-06 13:52

Jak poinformowali w poniedziałek, 6 kwietnia przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, do południa strażacy musieli interweniować aż 1374 razy, by usuwać szkody powodowane przez gwałtowny wiatr i burze. Najwięcej wyjazdów odnotowano w województwach lubelskim i mazowieckim. Sytuacja pogodowa pozostaje niestabilna.

Bilans interwencji straży pożarnej w Wielkanocny Poniedziałek

Z relacji Państwowej Straży Pożarnej wynika, że do południa 6 kwietnia odnotowano 1374 wyjazdy w całym kraju. Przyczyną tak dużej liczby interwencji są intensywne burze i porywisty wiatr, które spowodowały liczne straty. Według strażaków większość działań koncentruje się na zabezpieczaniu uszkodzonych dachów budynków mieszkalnych oraz gospodarczych, a także na uprzątaniu z dróg i prywatnych posesji powalonych drzew i połamanych gałęzi.

Z informacji przekazanych przez st. kpt. Andrzeja Piechowskiego z Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku wynika, że od niedzieli do poniedziałku rano na terenie województwa pomorskiego strażacy wyjeżdżali 41 razy. Najpoważniejsza sytuacja jest w powiatach: wejherowskim (siedem interwencji), sztumskim i słupskim (po pięć) oraz gdańskim (cztery). Działania ratowników skupiały się tam głównie na usuwaniu skutków silnego wiatru, w tym połamanych konarów i powalonych drzew.

Z kolei w województwie świętokrzyskim między godziną 8:00 a 11:30 służby interweniowały 61 razy. Wiatr uszkodził m.in. dach budynku gospodarczego w Jeżowie oraz fragment poszycia dachowego dworca PKP (około 15 metrów kwadratowych) w Starachowicach przy ul. Kolejowej. W Kielcach przy ul. Orzeszkowej wichura zerwała obróbkę blacharską na budynku wielorodzinnym. Zdarzyły się również awarie infrastruktury - w Dziewięczycach (powiat pińczowski) doszło do zerwania linii energetycznej, a w Kamiennej Woli (powiat konecki) dwie osoby utknęły w windzie Domu Pomocy Społecznej. W miejscowości Stąporków służby zapewniły zasilanie dla koncentratora tlenu. Nikt na szczęście nie odniósł obrażeń.

Bardzo trudna sytuacja panuje też w województwie lubelskim, gdzie do południa straż pożarna wyjeżdżała ponad 420 razy. Około 350 zgłoszeń dotyczyło drzew i konarów blokujących drogi i uszkadzających mienie, a około 70 - uszkodzeń dachów. Największe straty odnotowano w północnej części regionu, w powiatach bialskim, łukowskim i radzyńskim. W Międzyrzecu Podlaskim silny wiatr uszkodził dach na jednym z budynków szpitala, na szczęście nie powodując zagrożenia dla pacjentów ani personelu. Dodatkowo, jak informuje PGE Dystrybucja, ponad 20 tys. odbiorców w województwie lubelskim pozostaje bez prądu.

Interwencje Strażaków przy likwidacji szkód spowodowanych przez gwałtowny wiatr i burze
