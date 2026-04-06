Pół Polski na żółto. IMGW wydał ostrzeżenia, na co trzeba uważać?

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia - uwaga na silny wiatr! (6.04.2026)

W północnej części województwa pomorskiego oraz w powiecie sławieńskim na Pomorzu Zachodnim w poniedziałek obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed silnym wiatrem. Na tym obszarze może wiać w porywach do 85 km/h, okresami do 95 km/h. Według IMGW tych najwyższych wartości należy spodziewać się w godzinach okołopołudniowych i po południu. Średnia prędkość wiatru wyniesie 45-60 km/h.

W mocy pozostają też wydane w niedzielę ostrzeżenia pierwszego stopnia dla pozostałej części województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego, dla całego województwa kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, podlaskiego i lubelskiego, a także dla części województw: lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. W tych regionach będzie wiało ze średnią prędkością 35-45 km/h, w porywach do 70-85 km/h. Alerty obowiązują do poniedziałku, do godziny 21:00.

Ostrzeżenie przed roztopami utrzymane w jednym powiecie

To jednak nie wszystko, gdyż w powiecie tatrzańskim nadal obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed roztopami. Alert pozostanie w mocy do poniedziałku, do godziny 18:00.

Ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przewidują warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Najlepiej jest więc na bieżąco śledzić komunikaty wdawane przez IMGW i dostosować swoje plany do prognoz, by pozostać bezpiecznym.

⚠️UWAGA⚠️⚠️NOWE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE #IMGWWażne:Od: 2026-04-06 04:38Do: 2026-04-06 21:00Czas wydania: 2026-04-06 04:38⚠️Silny wiatr⚠️stopień: 2prawd. 85%Przebieg: Nadal prognozuje się wystąpienie na wybrzeżu silnego wiatru o średniej prędkości od 45 km/h do 60… pic.twitter.com/3gcY9PKm1A— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) April 6, 2026

Czytaj również: Uwielbiany mural Kory zniszczony przez wandala. "Nie będzie czyszczenia, tylko malowanie"

Między drzewami spacerował biały łoś! Zaskakujący widok w Kampinoskim Parku Narodowym - zobacz zdjęcia:

5

Nowa infrastruktura w Warszawie już zniszczona. Wyrwali ławkę z betonem