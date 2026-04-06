Pół Polski na żółto. IMGW wydał ostrzeżenia, na co trzeba uważać?

Maria Hędrzak
2026-04-06 8:42

Na poniedziałek, 6 kwietnia Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem w dwunastu województwach, od północnego zachodu po południowy wschód Polski. Najsilniej będzie wiało na Wybrzeżu. Porywy wiatru sięgną nawet do 95 km/h.

Autor: Unsplash / Khamkéo; IMGW/ Materiały prasowe

W północnej części województwa pomorskiego oraz w powiecie sławieńskim na Pomorzu Zachodnim w poniedziałek obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed silnym wiatrem. Na tym obszarze może wiać w porywach do 85 km/h, okresami do 95 km/h. Według IMGW tych najwyższych wartości należy spodziewać się w godzinach okołopołudniowych i po południu. Średnia prędkość wiatru wyniesie 45-60 km/h.

W mocy pozostają też wydane w niedzielę ostrzeżenia pierwszego stopnia dla pozostałej części województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego, dla całego województwa kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, podlaskiego i lubelskiego, a także dla części województw: lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. W tych regionach będzie wiało ze średnią prędkością 35-45 km/h, w porywach do 70-85 km/h. Alerty obowiązują do poniedziałku, do godziny 21:00. 

Ostrzeżenie przed roztopami utrzymane w jednym powiecie

To jednak nie wszystko, gdyż w powiecie tatrzańskim nadal obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed roztopami. Alert pozostanie w mocy do poniedziałku, do godziny 18:00.

Ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przewidują warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Najlepiej jest więc na bieżąco śledzić komunikaty wdawane przez IMGW i dostosować swoje plany do prognoz, by pozostać bezpiecznym.

