Sadzimy je w ogrodach na potęgę. A nikt nie wie, że tuja to magnes na samotność. Wysysa dobrą energię z domu. Rośliny, które przynoszą pecha

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-05-22 12:11

Polacy pokochali tuje za ich wygląd i możliwość utworzenia z nich pokaźnego żywopłotu odgraniczającego działkę od sąsiadów. I choć sadzimy je na potęgę, to nikt chyba nie wie, że zgodnie z przesądami ludowymi tuja działa jak magnes na samotność i nieszczęścia. Mówi się nawet, że wysysa z domu dobrą energię.

Tuja przyciąga pecha

i

Autor: Alisusha/ Shutterstock
  • Chętnie sadzone tuje skrywają mroczną przeszłość; kiedyś były symbolem żałoby i omijały ludzkie domy.
  • Ludowe wierzenia ostrzegają przed tujami, które rzekomo przyciągają pecha, osłabiają nastrój i wywołują konflikty wśród domowników.
  • Co więcej, te popularne rośliny zawierają toksyczne olejki eteryczne, szkodliwe dla zdrowia ludzi i zwierząt, nawet poprzez sam zapach.
  • Czy wiesz, dlaczego Twoja ulubiona roślina może być zagrożeniem? Sprawdź, co musisz wiedzieć, zanim posadzisz ją w ogrodzie!

Przesądy ludowe o tujach. Kiedyś sadzono je na cmentarzach

Wiosna to czas, kiedy każdy posiadacz ogrodu, tarasu czy choćby balkonu pragnie przyozdobić go ulubionymi roślinami. Jednym z najchętniej wybieranych drzewek ogrodowych wśród Polaków jest tuja, czyli żywotnik. Z pewnością ogromną zaletą tui jest fakt, że szybko rośnie i nie wymaga starannej pielęgnacji. Jednak jak się okazuje, uwielbiana przez Polaków tuja może mieć negatywny wpływ na człowieka. Nie każdy zdaje sobie nawet sprawę z tego, że kiedyś tuje sadzono głównie na cmentarzach. Drzewko było bowiem symbolem żałoby i rozpaczy. Wówczas unikano jej hodowli w miejscach zamieszkałych. Z czasem zaczęto ją traktować jako drzewko ozdobne i coraz chętniej sadzono tuje w ogrodach. Jednak jak się okazuje, tuja może mieć zły wpływ na człowieka i wręcz ściągnąć na niego nieszczęście. Co więcej - jest szkodliwa dla zdrowia.

Sadzimy je w ogrodach na potęgę. A nikt nie wie, że tuja to magnes na samotność

Jak się okazuje Polacy niesłusznie pokochali tuję. Zgodnie z przesądami o roślinach może ona poważnie namieszać w życiu człowieka. Ma negatywny wpływ na samopoczucie i relacje łączące domowników - wyciąga życiową energię, osłabia nastrój, pogłębia smutek i pesymizm, sprawia, że domownicy stają się drażliwi i konfliktowi, a nawet może przyciągnąć pecha i problemy finansowe.

Tuje i ich szkodliwość dla zdrowia

Tuja może również szkodzić zdrowiu. Jej olejki eteryczne są trujące zarówno dla ludzi, jak i zwierząt. Nawet niewielka dawka tej rośliny powoduje poważne problemy zdrowotne. Tuje mogą negatywnie oddziaływać nawet samym zapachem, zwłaszcza w okresie kwitnienia, czyli pomiędzy kwietniem a majem. Co więcej - są siedliskiem kleszczy i grzybów szkodliwych dla pozostałych roślin.

Polecany artykuł:

Trzymasz tę roślinę na parapecie? Lepiej ją wyrzuć. Symoblizuje samotność i moż…
Kwiaty szczęścia i bogactwa. Ustaw je na parapecie – unikniesz chorób i pecha
Galeria zdjęć 5
Zanim rozwiążesz ten quiz, spluń przez lewe ramię. Trudny test o przesądach i zabobonach
Pytanie 1 z 10
Na początek coś, co chyba każdy z nas usłyszał za młodu. Nie siadaj w rogu stołu. Dlaczego?
Tuje (żywotniki) - najpopularniejsze odmiany tui do ogrodu
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

CO PRZYNOSI PECHA
TUJE