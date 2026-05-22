Sadzimy je w ogrodach na potęgę. A nikt nie wie, że tuja to magnes na samotność. Wysysa dobrą energię z domu. Rośliny, które przynoszą pecha

Chętnie sadzone tuje skrywają mroczną przeszłość; kiedyś były symbolem żałoby i omijały ludzkie domy.

Ludowe wierzenia ostrzegają przed tujami, które rzekomo przyciągają pecha, osłabiają nastrój i wywołują konflikty wśród domowników.

Co więcej, te popularne rośliny zawierają toksyczne olejki eteryczne, szkodliwe dla zdrowia ludzi i zwierząt, nawet poprzez sam zapach.

Przesądy ludowe o tujach. Kiedyś sadzono je na cmentarzach

Wiosna to czas, kiedy każdy posiadacz ogrodu, tarasu czy choćby balkonu pragnie przyozdobić go ulubionymi roślinami. Jednym z najchętniej wybieranych drzewek ogrodowych wśród Polaków jest tuja, czyli żywotnik. Z pewnością ogromną zaletą tui jest fakt, że szybko rośnie i nie wymaga starannej pielęgnacji. Jednak jak się okazuje, uwielbiana przez Polaków tuja może mieć negatywny wpływ na człowieka. Nie każdy zdaje sobie nawet sprawę z tego, że kiedyś tuje sadzono głównie na cmentarzach. Drzewko było bowiem symbolem żałoby i rozpaczy. Wówczas unikano jej hodowli w miejscach zamieszkałych. Z czasem zaczęto ją traktować jako drzewko ozdobne i coraz chętniej sadzono tuje w ogrodach. Jednak jak się okazuje, tuja może mieć zły wpływ na człowieka i wręcz ściągnąć na niego nieszczęście. Co więcej - jest szkodliwa dla zdrowia.

Sadzimy je w ogrodach na potęgę. A nikt nie wie, że tuja to magnes na samotność

Jak się okazuje Polacy niesłusznie pokochali tuję. Zgodnie z przesądami o roślinach może ona poważnie namieszać w życiu człowieka. Ma negatywny wpływ na samopoczucie i relacje łączące domowników - wyciąga życiową energię, osłabia nastrój, pogłębia smutek i pesymizm, sprawia, że domownicy stają się drażliwi i konfliktowi, a nawet może przyciągnąć pecha i problemy finansowe.

Tuje i ich szkodliwość dla zdrowia

Tuja może również szkodzić zdrowiu. Jej olejki eteryczne są trujące zarówno dla ludzi, jak i zwierząt. Nawet niewielka dawka tej rośliny powoduje poważne problemy zdrowotne. Tuje mogą negatywnie oddziaływać nawet samym zapachem, zwłaszcza w okresie kwitnienia, czyli pomiędzy kwietniem a majem. Co więcej - są siedliskiem kleszczy i grzybów szkodliwych dla pozostałych roślin.

