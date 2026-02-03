Trzymasz tę roślinę na parapecie? Lepiej ją wyrzuć. Symoblizuje samotność i może wysysać z Ciebie szczęście. Najbardziej pechowa roślina w domu

- Od tysięcy lat roślinom przypisuje się magiczną moc, a niektóre z nich uważa się za zwiastuny pecha.
- Wiele popularnych kwiatów doniczkowych, pięknie zdobiących wnętrza, według wierzeń może ściągać nieszczęścia.
- Te rośliny ze względu na symbolikę cierpienia, uznawane są za szczególnie pechowe, "wysysające" szczęście.
Czy kwiaty doniczkowe mogą przynosić pecha?
Magiczna moc roślin znana jest od tysięcy lat. Już w starożytności wykorzystywane je w różnych rytuałach magicznych i obrzędach religijnych. Wiele z przesądów dotyczących kwiatów bierze się z ich symboliki albo działania. Niektóre z nich posiadają silnie trujące toksyny albo w naturze porastają złe miejsca. Tak tez przyjęło się, że wrzosy rosną w miejscach spotkań czarownic, a fiołki afrykańskie mają wysysać dobrą energię oraz życiodajne soki.
Wiele "pechowych" roślin uprawianych jest w domach. Wyglądają przepięknie i rewelacyjnie zdobią przestrzeń. Jeśli jednak zagłębić się w ludowe wierzenia to okazuje się, że część z nich może zaburzać pozytywną energię i ściągać na domowników nieszczęścia.
To najbardziej pechowa roślina doniczkowa w Twoim domu. Jak wampir wysysa całe szczęście
Jedną z roślin, którą uważa się za szczególnie pechową jest kaktus. Sukulenty w wielu wierzeniach ściągały złe moce i mogły przywoływać niepowodzenia. Kolce kaktusów mają kojarzyć się z bólem i wysysać dobrą energię. Symbolika kaktusów nierozerwalnie wiąże się z cierpieniem oraz samotnością. W naturze często rosną same, bez towarzystwa innych roślin. Według przesądów kaktusy ściągają na ich posiadaczy samotność i niszczą życie uczuciowe. Dodatkowo sukulenty kojarzą się z suszą, pustynią i trudnymi warunkami. Takie warunki mogą też sprawiać w domu, zamieniając rzeczywistość domowników w jałowa pustynię. Zgodnie z zasadami feng shui kaktusy i ich kolczasta struktura zaburzają energię i sprowadzają choroby. Uznaje się, że są to rośliny, których nigdy nie powinno się wręczać w prezencie. Może to bowiem oznaczać, że źle życzysz osobie obdarowywanej.