Trzymasz tę roślinę na parapecie? Lepiej ją wyrzuć. Symoblizuje samotność i może wysysać z Ciebie szczęście. Najbardziej pechowa roślina w domu

Karolina Piątkowska
2026-02-03 5:14

Według przesądów niektóre rośliny mogą ściągać pecha i niepowodzenia na domowników. Ich liście, pędy czy kwiaty mają w sobie złą moc, które oddziałuje na rzeczywistość. Ta jedna roślina jest bardzo popularna w wielu domach, a jednak według wielu wierzeń nigdy nie powinna się tam znaleźć. Może ściągać niepowodzenia oraz wysysać pozytywną energię. To jedna z najbardziej pechowych roślin doniczkowych.

Kaktusy i sukulenty

i

Autor: Zakharova_Natalia/ Getty Images Kaktusy i sukulenty
  • Od tysięcy lat roślinom przypisuje się magiczną moc, a niektóre z nich uważa się za zwiastuny pecha.
  • Wiele popularnych kwiatów doniczkowych, pięknie zdobiących wnętrza, według wierzeń może ściągać nieszczęścia.
  • Te rośliny ze względu na symbolikę cierpienia, uznawane są za szczególnie pechowe, "wysysające" szczęście.

Czy kwiaty doniczkowe mogą przynosić pecha?

Magiczna moc roślin znana jest od tysięcy lat. Już w starożytności wykorzystywane je w różnych rytuałach magicznych i obrzędach religijnych. Wiele z przesądów dotyczących kwiatów bierze się z ich symboliki albo działania. Niektóre z nich posiadają silnie trujące toksyny albo w naturze porastają złe miejsca. Tak tez przyjęło się, że wrzosy rosną w miejscach spotkań czarownic, a fiołki afrykańskie mają wysysać dobrą energię oraz życiodajne soki. 

Wiele "pechowych" roślin uprawianych jest w domach. Wyglądają przepięknie i rewelacyjnie zdobią przestrzeń. Jeśli jednak zagłębić się w ludowe wierzenia to okazuje się, że część z nich może zaburzać pozytywną energię i ściągać na domowników nieszczęścia. 

To najbardziej pechowa roślina doniczkowa w Twoim domu. Jak wampir wysysa całe szczęście

Jedną z roślin, którą uważa się za szczególnie pechową jest kaktus. Sukulenty w wielu wierzeniach ściągały złe moce i mogły przywoływać niepowodzenia. Kolce kaktusów mają kojarzyć się z bólem i wysysać dobrą energię. Symbolika kaktusów nierozerwalnie wiąże się z cierpieniem oraz samotnością. W naturze często rosną same, bez towarzystwa innych roślin. Według przesądów kaktusy ściągają na ich posiadaczy samotność i niszczą życie uczuciowe. Dodatkowo sukulenty kojarzą się z suszą, pustynią i trudnymi warunkami. Takie warunki mogą też sprawiać w domu, zamieniając rzeczywistość domowników w jałowa pustynię. Zgodnie z zasadami feng shui kaktusy i ich kolczasta struktura zaburzają energię i sprowadzają choroby. Uznaje się, że są to rośliny, których nigdy nie powinno się wręczać w prezencie. Może to bowiem oznaczać, że źle życzysz osobie obdarowywanej. 

