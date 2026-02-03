Trzymasz tę roślinę na parapecie? Lepiej ją wyrzuć. Symoblizuje samotność i może wysysać z Ciebie szczęście. Najbardziej pechowa roślina w domu

Od tysięcy lat roślinom przypisuje się magiczną moc, a niektóre z nich uważa się za zwiastuny pecha.

Wiele popularnych kwiatów doniczkowych, pięknie zdobiących wnętrza, według wierzeń może ściągać nieszczęścia.

Te rośliny ze względu na symbolikę cierpienia, uznawane są za szczególnie pechowe, "wysysające" szczęście.

Czy kwiaty doniczkowe mogą przynosić pecha?

Magiczna moc roślin znana jest od tysięcy lat. Już w starożytności wykorzystywane je w różnych rytuałach magicznych i obrzędach religijnych. Wiele z przesądów dotyczących kwiatów bierze się z ich symboliki albo działania. Niektóre z nich posiadają silnie trujące toksyny albo w naturze porastają złe miejsca. Tak tez przyjęło się, że wrzosy rosną w miejscach spotkań czarownic, a fiołki afrykańskie mają wysysać dobrą energię oraz życiodajne soki.

Wiele "pechowych" roślin uprawianych jest w domach. Wyglądają przepięknie i rewelacyjnie zdobią przestrzeń. Jeśli jednak zagłębić się w ludowe wierzenia to okazuje się, że część z nich może zaburzać pozytywną energię i ściągać na domowników nieszczęścia.

To najbardziej pechowa roślina doniczkowa w Twoim domu. Jak wampir wysysa całe szczęście

Jedną z roślin, którą uważa się za szczególnie pechową jest kaktus. Sukulenty w wielu wierzeniach ściągały złe moce i mogły przywoływać niepowodzenia. Kolce kaktusów mają kojarzyć się z bólem i wysysać dobrą energię. Symbolika kaktusów nierozerwalnie wiąże się z cierpieniem oraz samotnością. W naturze często rosną same, bez towarzystwa innych roślin. Według przesądów kaktusy ściągają na ich posiadaczy samotność i niszczą życie uczuciowe. Dodatkowo sukulenty kojarzą się z suszą, pustynią i trudnymi warunkami. Takie warunki mogą też sprawiać w domu, zamieniając rzeczywistość domowników w jałowa pustynię. Zgodnie z zasadami feng shui kaktusy i ich kolczasta struktura zaburzają energię i sprowadzają choroby. Uznaje się, że są to rośliny, których nigdy nie powinno się wręczać w prezencie. Może to bowiem oznaczać, że źle życzysz osobie obdarowywanej.