Zwróć do sklepu odświeżacz z patyczkami. Sama wypełnij słoiczek 4 składnikami i postaw na szafce w salonie. Piękny zapach rozpyli się po całym domu. Zapach do domy

Sztuczne odświeżacze powietrza mogą być toksyczne – stwórz własny, naturalny dyfuzor, który wypełni dom pięknym zapachem.

Wystarczą cztery proste składniki i mały słoiczek, by cieszyć się świeżością bez chemii.

Ten domowy sposób nie tylko neutralizuje nieprzyjemne zapachy, ale też stanowi estetyczną ozdobę wnętrza.

Odkryj, jak w prosty sposób przygotować własny, trwały odświeżacz i jakie olejki eteryczne wybrać, by stworzyć wyjątkową atmosferę!

Wypełnij słoiczek 4 składnikami i postaw na szafce w salonie. Piękny zapach rozpyli się po całym domu

Zapachy unoszące się w naszych mieszkaniach często pozostawiają wiele do życzenia. Nic zatem dziwnego, że tak popularne jest kupowanie i stawianie przeróżnych odświeżaczy powietrza. Producenci wychodzą naprzeciw oczekiwaniom klientów i tworzą coraz bardziej wyszukane kompozycje zapachowe, a sama forma takiego produktu sprawia, że staje się on idealną ozdobą pomieszczenia. Jednak wielokrotnie słyszeliśmy już, że tego typu odświeżacze powietrza są toksyczne dla człowieka. Z tego względu zdecydowanie lepiej jest przygotować zapach do domu, wykorzystując do tego naturalne składniki. Dlatego, jeśli kupiłaś ostatnio odświeżacz do domu z patyczkami, to zwróć go do sklepu i zamiast tego zrób zapach w formie dyfuzora samodzielnie. Wypełnij słoiczek czterema składnikami i postaw na szafce w salonie, a piękny zapach od razu rozpyli się po całym twoim domu.

Zapach do domu. Jak zrobić dyfuzor z patyczkami?

Do zrobienia naturalnego zapachu do domu potrzebujesz: małej szklanego słoiczka, patyczków, oleju kokosowego, alkoholu i ulubionego olejku eterycznego. Do ozdobnej buteleczki wlej płynny olej kokosowy (ok. 50 ml), dodaj trzy łyżki mocnego alkoholu i jedną łyżkę olejku eterycznego. Płynne składniki wymieszaj, a na koniec włóż do buteleczki patyczki ratanowe lub patyczki do szaszłyków i ustaw w wybranym miejscu na szafce. Przepiękny zapach szybko rozniesie się po Twoim mieszkaniu, neutralizując wszelkie nieprzyjemne aromaty i będzie utrzymywać się przez wiele dni.

A jakich olejków eterycznych można użyć w tworzeniu takiego zapachu? W galerii poniżej znajdziesz przepiękne kompozycje, które stworzą w domu niepowtarzalny klimat.