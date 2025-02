Wlej do słoiczka i postaw go w salonie, a przepiękny zapach odświeży powietrze na wiele dni. Słodkie akcenty rozniosą się po mieszkaniu. Naturalny zapach do salonu

Wlej do słoiczka i postaw go w salonie, a przepiękny zapach odświeży powietrze na wiele dni

Każdy z nas uwielbia otaczać się pięknymi zapachami. Używamy perfum, płynów do tkanin, które nadają im zapach, ale też chętnie stosujemy odświeżacze powietrza w swoim domu. Najczęściej robimy to w okresie zimowym, kiedy w mieszkaniu spędzamy sporo czasu. Wówczas stawiamy w poszczególnych pomieszczeniach odświeżacze. Jednak zamiast kupować je w sklepie zdecydowanie lepiej i zdrowiej jest przygotować taki naturalny zapach do domu samodzielnie. Oczywiście jednym z pomieszczeń, w którym spędzamy najwięcej czasu jest salon, dlatego jeśli chcesz, aby przepiękny zapach rozniósł się po pokoju, to sprawdź, jak przygotować domowy odświeżacz powietrza własnoręcznie. Jest na pewno tańszy, a do tego można go przygotować ze składników, które większość z nas ma w swoim domu. Jak zrobić naturalny zapach do salonu? Wlej do ozdobnego słoiczka te składniki i postaw go na stoliku w salonie, a przepiękny zapach odświeży powietrze na wiele dni.

Naturalny zapach do salonu. Jak go zrobić dyfuzor?

Zrobienie naturalnego zapachu do salonu jest banalne. Do ozdobnej buteleczki lub słoiczka wlej płynny olej kokosowy (ok. 50 ml), dodaj trzy łyżki mocnego alkoholu i jedną łyżkę ulubionego olejku eterycznego. W okresie zimowym może być to pomarańczowy lub waniliowy. Płynne składniki wymieszaj, a na koniec włóż do buteleczki patyczki ratanowe lub patyczki do szaszłyków i ustaw w wybranym miejscu na półce. Przepiękny zapach szybko rozniesie się po Twoim salonie i będzie utrzymywać się przez wiele dni.

Domowy odświeżacz powietrza

Innym odświeżaczem powietrza do salonu, który możesz przygotować samodzielnie jest ten na bazie soli. Do małej miseczki wsyp dwie czubate łyżki soli gruboziarnistej, wlej dwie łyżeczki alkoholu i dwie łyżeczki ulubionego olejku eterycznego. Wymieszaj te składniki i wsyp kilka goździków lub płatki róż. Tak przygotowany zapach postaw w swoim salonie.

