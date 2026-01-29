Przekrój, rozsyp i wrzuć do zmywarki. Brzydki zapach zniknie, a pleśń spłynie do rur. Sposób na czyszczenie zmywarki

Zmywarka, choć czyści naczynia, sama gromadzi resztki jedzenia i tłuszcz, co prowadzi do nieprzyjemnych zapachów i awarii.

Brak regularnego czyszczenia może skutkować pleśnią na uszczelkach i niedomytymi naczyniami.

Odkryj prosty, domowy sposób z cytryną i sodą oczyszczoną, aby skutecznie wyczyścić zmywarkę i pozbyć się problemów.

Dlaczego trzeba czyścić zmywarkę?

Wiele osób zapomina o czyszczeniu zmywarki, ponieważ "przecież ona sama myje". A prawda jest taka, że zmywarka, choć usuwa brud z naczyń, gromadzi w sobie resztki jedzenia, tłuszcz i kamień z wody, które pod wpływem wilgoci zaczynają gnić i wydzielać nieprzyjemny zapach. Brak regularnego czyszczenia prowadzi do nieprzyjemnych zapachów, osadów na naczyniach i w konsekwencji – do awarii urządzenia. Kolejną kwestią jest pleśń, która potrafi się wyhodować na uszczelkach zmywarki. Bywa też, że przez zapchane otwory, naczynia się nie domywają.

Przekrój, rozsyp i wrzuć do zmywarki. Brzydki zapach zniknie, a pleśń spłynie do rur

Dlatego, jeśli zauważysz, że po zakończonym cyklu talerze czy szklanki nadal są brudne, to znak, że najwyższy czas wyczyścić zmywarkę. Oprócz dokładnego wymycia poszczególnych elementów zmywarki, takich jak filtry i uszczelni, nie wolno zapominać o wyczyszczeniu wnętrza. A czym najlepiej jest to zrobić? Wypróbuj ten domowy sposób na czyszczenie zmywarki. Najpierw przekrój cytrynę na pół i umieść ją na szufladach, rozsyp na dnie urządzenia opakowanie sody oczyszczonej i uruchom program o temperaturze 70 stopni Celsjusza. Brzydki zapach zniknie, a pleśń spłynie do rur. Cytryna zadziała jak odświeżacz do zmywarki, rozprawi się z osadem kamiennym, zaś soda oczyszczona pomoże usunąć zabrudzenia i pleśń.

Czyszczenie zmywarki krok po kroku

Jak już wspomniałam, aby czyszczenie zmywarki było skuteczne, nie można pominąć wymycia jej elementów. Najpierw wyciągnij filtr zmywarki i wyczyść go z resztek jedzenia. Rozłóż go na części i każdą z nich namocz w gorącej wodzie z dodatkiem octu. Po 15 minutach dokładnie wymyj go szczoteczką i płynem do mycia naczyń, a następnie umieć na swoim miejscu w zmywarce. Teraz czas na kręcące się ramiona, które rozprowadzają wodę podczas mycia. Odepnij je i umyj płynem do naczyń w bieżącej wodzie. Jeśli zauważysz, że otwory w tych skrzydłach są zapchane, usuń brud wykałaczką. Przedostatnim krokiem do czystej i pachnącej zmywarki jest dokładne umycie uszczelek i brzegów urządzenia. Możesz to zrobić gąbką nasączoną płynem do mycia naczyń. Kiedy wykonasz te wszystkie czynności, wsyp do zmywarki sodę oczyszczoną i postępuj zgodnie z instrukcją opisaną powyżej.