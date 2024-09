Wsypuję 100 g i nastawiam brudną zmywarkę na 70 st. Po 60 minutach jest czysta i pachnie świeżością. Czyszczenie zmywarki

Wsypuję 100 g i nastawiam brudną zmywarkę na 70 st. Po 60 minutach jest czysta

Zmywarka, podobnie jak każdy sprzęt AGD, który znajduje się w mieszkaniu i jest użytkowany przez jego domowników, powinna być regularnie czyszczona. W zmywarce gromadzą się resztki jedzenia, które pod wpływem wilgoci zaczynają gnić i wydzielać nieprzyjemny zapach. Kolejną kwestią jest grzyb i pleśń, która potrafi się wyhodować na uszczelkach zmywarki. Bywa też, że przez zapchane otwory, naczynia się nie domywają. Dlatego jeśli zauważysz, że po zakończonym cyklu talerze czy szklanki nadal są brudne, to koniecznie wyczyść swoją zmywarkę. A jak to skutecznie zrobić? Ja do czyszczenie zmywarki używam sody oczyszczonej.

Czyszczenie zmywarki sodą oczyszczoną

Ten tani proszek jest niezrównany w usuwaniu zabrudzeń, ale też neutralizacji brzydkich zapachów z wnętrza urządzenia. Ułatwia także walkę z pleśnią powstała na uszczelkach zmywarki. Wystarczy wsypać jedno opakowanie sody oczyszczonej do zmywarki. Ja posypuję nią dno urządzenia oraz wsypuję do pojemnika na kapsułkę. Następnie wybieram program o temperaturze nie niższej niż 70 stopni Celsjusza. Po zakończonym cyklu zmywarka jest czysta i pachnie świeżością.

Jak wyczyścić zmywarkę krok po kroku?

Oczywiście oprócz czyszczenia automatycznego zmywarki, nie wolno zapominać o solidnym umyciu poszczególnych jej elementów. Zaleca się, aby filtry i koszyczki na naczynia myć raz na 2 tygodnie, natomiast samą zmywarkę wyczyścić co najmniej raz na 2 miesiące. W pierwszej kolejności należy wyjąc filtr ze zmywarki i rozłożyć go na części. Każdą z nich starannie oczyścić i namoczyć w wodzie z octem. Po upływie 15 minut wymyć go szczoteczką, złożyć i umieścić z powrotem na swoim miejscu. Następnie gąbką nasączoną octem trzeba dokładnie wyczyścić uszczelki wewnątrz zmywarki wraz z jej brzegami. Przedostatnim etapem czyszczenia zmywarki jest zdemontowanie i dokładne wymycie płynem do mycia naczyń ramion rozprowadzających wodę. Kiedy to zrobisz, koniecznie sprawdź, czy wszystkie otwory są drożne. Jeśli zauważysz, że któryś jest zatkany, usuń brud za pomocą wykałaczki.