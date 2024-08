Gdzie wsypać sól do pralki? Ten jeden błąd może Cię wiele kosztować

Gdzie wlać ocet do pralki na pranie ręczników? Sprzątaczka pokazała mi, jak zrobić to poprawnie. Ocet wlany w to miejsce sprawi, że ręczniki po praniu będą idealnie mięciutkie

Dlaczego warto dodawać sól kuchenną do prania?

Metody na ekologiczne pranie biją rekordy popularności. Coraz więcej osób sięga po sposoby naszych babć. Okazuje się, że biały ocet, soda oczyszczona oraz sól kuchenna w zupełności wystarczają. Sól kuchenna dodana do prania świetnie chroni kolory i przeciwdziała ich płowieniu. Wystarczy niewielka ilość soli dodanej do pralki, aby zauważyć efekty. Sól świetnie sprawdzi się dodana do prania ręczników oraz pościeli. Pochłania brzydkie zapachy i usuwa zabrudzenia. Poradzi sobie nawet z plamami z potu na białych ubraniach. Wiele osób sól kuchenną stosuje podczas prania zamienne z soda oczyszczoną.

Gdzie wsypać sól kuchenną do pralki?

Do bębna pralki czy do komory na proszek do prania - gdzie wsypać sól kuchenną do pralki? Dla samego procesu prania nie ma to większego znaczenia. Sól łatwo rozpuszcza się w wodzie. Wymieszana działa na tkaniny podczas głównego cyklu prania. Eksperci wskazują jednak, że sól kuchenną do pralki lepiej jest wsypać bezpośrednio do bębna. Zostanie ona wtedy wymieszana z wodą już podczas prania wstępnego. Sól wsypana do komory na proszek do prania może przyczynić się do konieczności częstszego czyszczenie szuflady. Rozpuszczona sól będzie osadzać się na plastikowych powierzchniach komory. Na sam proces prania nie ma to większego znaczenia, ale może sprawić, że trzeba będzie częściej myć komorę na proszek do prania.

QUIZ dla doświadczonych pań. Na te pytania powinna odpowiedzieć każda kobieta Pytanie 1 z 10 Pierwszą kobietą w historii, która stanęła na czele polskiego rządu była: Beata Szydło Ewa Kopacz Hanna Suchocka Dalej