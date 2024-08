We wrześniu podlewam tym swój grudnik. Odżwyczy napar, który przygotuje grudnik do kwitnienia. Na Boże Narodzenie obsypie deszczem kwiatów. Odżywka do kwiatów

Rozsypuję na trawniku we wrześniu i go podlewam. Jest zielony i gęsty aż do zimy. Domowy nawóz do trawnika na jesień

Czy grudnik należy nawozić jesienią?

Grudnik to jeden z kwiatów-symboli Bożego Narodzenia. Zakwita na przełomie listopada i grudnia. Często obsypuje kwiatami właśnie na Boże Narodzenie. Jest to jednak gatunek całoroczny, który wymaga odpowiedniej pielęgnacji nie tylko w sezonie kwitnienia. Przełom sierpnia i września to bardzo ważny okres w pielęgnacji grudnika. To właśnie teraz należy go nawozić odpowiednimi odżywkami, aby w połowie wrześnie zaprzestać. W październiku grudnik zaczyna procesy przygotowujące do kwitnienia i nie powinien być w tym czasie dodatkowo nawożony. Również podlewania musi być ograniczone do niezbędnego minimum. Późnią jesienią podlewaj grudnik tylko, gdy ziemia będzie całkowicie sucha. Unikaj przelewania ponieważ możesz doprowadzić do gnicia korzeni. Również wczesna wiosna to czas minimalnej pielęgnacji. Należy wówczas zaprzestać nawożenia. Okres ten dla grudnik jest czasem regeneracji po kwitnieniu i przygotowaniem do następnego sezonu. Po tym czasie możesz ponownie zacząć nawożenie.

Szybka odżywka do grudnika do stosowania wczesną jesienią

Przez pierwsze dwa tygodnie września grudnika możesz podlewać odżywką z czarnej herbaty. Zawiera ona duże ilości taniny, które wzmacniają roślinę i pobudzają procesy kwitnienia. Aby przygotować taką odżywkę należy zaparzyć wywar z mocnej herbaty i odstawić do wystygnięcia. Po tym czasie wymieszaj go z wodą w proporcjach 1:1 i podlewaj tym grudnika. Odżywkę tą możesz stosować raz w tygodniu. Gdy zauważysz, że grudnik ma pomarszczone liście to możesz dodać 1 łyżeczkę cukru. Sprawi on, że roślina będzie lepiej absorbować wodę, którą jest podlewana. Dzięki tym zabiegom wzmocnisz grudnika, a ten odwdzięczy się pięknymi kwiatami na Boże Narodzenie.

