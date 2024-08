Zawsze podlewam tym hortensje na początku września. Dzięki temu zakwitają jeszcze przed jesienią. Odżywienie hortensji sposobem działkowca

Gdzie wlać ocet do pralki na pranie ręczników? Sprzątaczka pokazała mi, jak zrobić to poprawnie. Ocet wlany w to miejsce sprawi, że ręczniki po praniu będą idealnie mięciutkie

Hortensja bukietowa to wieloletni krzew, który znany jest ze swoich dużych, okrągłych kwiatów. Pochodzi przede wszystkim z Japonii oraz Chin, ale naturalnie występuje również Sachalinie i Kurylach. Polacy pokochali hortensje i dzisiaj ten krzew zdobi niemalże każdy ogród. Hortensja jest łatwa w uprawia i wymaga jedynie regularnego podlewania i nawożenia. Wiele osób zapomina, że hortensje warto nawozić również jesienią. W tym czasie należy postawić w nawozy bogate w potas i fosfor. Wzmocnią one roślinę i sprawią, że będzie ona bardziej odporna na przemarzanie.

Hortensja bukietowa wymaga również przycinania starych pędów. Jest to zabieg pielęgnacyjny, który wykonujemy wczesną wiosną. Dzięki temu krzew lepiej rośnie i w naturalny sposób się zagęszcza. Kwiaty hortensji bukietowej rosną na tegorocznych pędach dlatego też nie ryzyka, że utniemy pędy z założonymi kwiatostanami. Jesienią i zimą nie ma potrzeby przycinania hortensji bukietowej.

Kupuję to w sklepie za 5 zł i podlewam hortensje. Odżywka, która pobudza do kwitnienia

Pod koniec sierpnia i na początku września możesz nawozić hortensje domową odżywką na bazie drożdży piekarskich. Pobudza ona krzew do wzrostu oraz kwitnienia. Dostarcza cenne składniki taki jak: azot oraz, wspomniane wcześniej fosfor i potas. Do przygotowania domowej odżywki z drożdży piekarskich do nawożenia hortensji potrzebujesz:

100 g świeżych drożdży piekarskich,

1 szklankę cukru,

10 l letniej wody.

Drożdże rozetrzyj z cukrem i odstaw na około 2 godziny. Po tym czasie przełóż je do wiadra i zalej 10 l wody. Całość szczelnie przykryj gazą i odstaw na około tydzień. Tak sfermentowany nawóz do hortensji rozcieńczaj z wodą mieszając 1 szklankę odżywki na 10 l wody. Podlewaj tym hortensje raz na dwa tygodnie. Odżywkę z drożdży piekarskich możesz stosować aż do drugiej połowy września.

