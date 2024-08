Wymieszaj popularną przyprawę z tym i podlewaj raz w tygodniu hortensje! Jeszcze w sierpniu hortensja obrodzi w gigantyczne kwiaty. Pielęgnacja hortensji bukietowej

Gdzie wlać ocet do pralki na pranie ręczników? Sprzątaczka pokazała mi, jak zrobić to poprawnie. Ocet wlany w to miejsce sprawi, że ręczniki po praniu będą idealnie mięciutkie

Praktycznie każdy posiadacz działki lub przydomowego ogródka hoduje w nim hortensję bukietową. To wyjątkowo spektakularny krzew ozdoby. Pochodzi z Azji ale bardzo dobrze radzi sobie w polskich warunkach atmosferycznych. Hortensja bukietowa słynie z okazałych kwiatów w różnych kolorach. Długo kwietnie, a nowe kwiaty wypuszcza aż do wczesnej jesieni. Sekretem udanej pielęgnacji hortensji jest jest regularne nawożenie. W ten sposób krzew dostanie potrzebna mu składniki odżywcze, które pobudzą roślinę do wzrostu i kwitnienia. Do nawożenia hortensji sprawdzi się ta domowa odżywka.

Odżywka do hortensji z cynamonu, fusów z kawy i wody. Natychmiastowo pobudzi krzew

Fusy z kawy stanowią częsty składnik domowych odżywek do roślin. Są bogate w azot i potas. Składniki te świetnie wzmacniają układ korzeniowy rośliny i pobudzają procesy wzrostu. Fusy po kawie sprawdzą się w odżywkach do roślin lubiących lekko kwaśne podłoże. Azot zakwasza bowiem glebę. Cynamon dodawany do roślin chroni przed pojawieniem się pleśni i ułatwia rozrost nowych liści oraz korzeni.

Jak przygotować domową odżywkę do hortensji?

Przygotuj 1 l wody. Najlepiej sprawdzi się deszczówka. Wsyp do niej 2 łyżki cynamony oraz 2 łyżki fusów po kawie (nie może być to kawa bezkofeinowa). Wszystkie składniki dokładnie wymieszaj i zmiksuj. Przygotowany wywar przelej do konewki i raz w tygodniu podlewaj nim hortensje. Szybko zauważysz pierwsze efekty. Fusy po kawie i cynamon wzmocnią krzew i sprawią, że stanie się on bardziej odporny na działanie szkodników.

