Wczesną jesienią hortensje w ogrodzie i na balkonie wciąż wyglądają ładnie, jednak im niższe temperatury na zewnątrz, tym kwiaty szybciej zaczynają przysychać. Choć wciąż wyglądają uroczo, to wielu początkujących ogrodników zastanawia się, czy obcinać hortensje na zimę, czy może jest inny, bardziej odpowiedni czas na takie czynności. Eksperci mówią jasno — jesienią nie wolno przycinać hortensji. A kiedy jest najlepszy czas na takie prace w ogrodzie?

Hortensje przekwitły? Wstrzymaj się z tym zabiegiem, bo nie zakwitną znów

Choć wydawałoby się logicznym, przyciąć suche kwiatostany i liście hortensji na zimę, to nie jest to dobry pomysł. Podczas jesiennych porządków w ogrodzie lub na balkonie lepiej zabezpieczyć kwiaty na zimę niż je obcinać. Jeśli wytniemy pędy oraz kwiatostany jesienią, istnieje duże ryzyko, że rośliny nie zakwitną w następnym roku. Podobnie stanie się, gdy pędy przemarzną. Dlatego, każdy doświadczony ogrodnik lub też miłośnik hortensji wie, że kwiatów nie wolno obcinać przed zimą. W zależności od gatunku, hortensje przycinamy w inny sposób i w innym czasie. Według ekspertów najlepszym czasem na obcinanie hortensji ogrodowych jest czas od marca do kwietnia. Po przymrozkach, gdy roślina zacznie wypuszczać liście. Ważne, by usunąć jedynie suche kwiatostany i pędy. W przypadku hortensji bukietowej przekwitłe kwiatostany usuwamy w marcu, jednak dopiero po przymrozkach, ale jeszcze przed rozpoczęciem wegetacji. Pędy tniemy na 2/3 długości. Podobnie przycinamy hortensję krzewiastą – w marcu, po przymrozkach, jeszcze przed wypuszczeniem liści tniemy wszystkie pędy na wysokości 25 cm od ziemi. Hortensja kosmata i pnąca nie wymagają przycinania. Wystarczy usunąć suche lub uszkodzone gałązki.

ZOBACZ TEŻ: Kiedy i jak sadzić piwonie? Najlepszy termin przesadzania kwiatów. Ogrodnicy podają konkretną datę

QUIZ. Magiczne rośliny w Polsce. Quiz tak trudny, że tylko wiedźma lub znachor zdobędą komplet punktów Pytanie 1 z 10 Słowianie wierzyli, że w tych kwiatach zaklęte są dusze grzeszników. Do dziś panuje przesąd, że lepiej nie trzymać ich w domu, bo przynoszą pecha. O jakiej rośnie mowa? Bratek Wrzos Aksamitka Dalej