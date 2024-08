Wlej 1 kieliszek do wiadra i wymieszaj. Domowy płyn do prania kanapy. Doczyści nawet zaschnięte plamy. Pranie sofy

Sadzenie oraz przesadzanie piwonii w odpowiednich terminach pozwala roślinom dobrze się ukorzenić przed nadejściem zimy lub upalnego lata. Najlepszym momentem na wzbogacenie rabaty tymi kwiatami jest czas od drogiej połowy sierpnia do początku września. Piwonie posadzone jesienią mają więcej czasu na rozwinięcie systemu korzeniowego, co przekłada się na lepsze kwitnienie w kolejnym sezonie.

Kiedy i jak sadzić piwonie? Najlepszy termin przesadzania kwiatów. Ogrodnicy podają konkretną datę

Jeśli zastanawiamy się, kiedy przesadzić piwonie to wskazówką będzie ich słabszy wzrost i brak kwitnienia. Trzeba jednak pamiętać, że peonie źle znoszą zmiany. Bywa, że po przesadzeniu nie kwitną nawet przez 2 sezony. Dlatego trzeba uzbroić się w cierpliwość i dać piwoniom czas na regenerację. Jeśli chodzi o przeprowadzenie zabiegu, to tutaj obowiązują takie same zasady, jak przy sadzeniu. Piwonie przesadzamy oraz sadzimy w drugiej połowie sierpnia lub na początku września. Jeśli zrobimy to później, musimy liczyć się z tym, że późniejsze może być także kwitnienie w przyszłym roku. Ważne jednak by umieścić bulwy w ziemi na długo przed przymrozkami. Rośliny muszą się dobrze ukorzenić, żeby wzmocnić się, zanim chwyci mróz. Według bardziej przesądnych ogrodników piwonie muszą być posadzone 1 września, dzięki temu będą obficie kwitły. Gdy data nie zostanie zachowana, istnieje ryzyko, że na kwiaty trzeba będzie czekać kilka lat. Tyle, jeśli chodzi o przesądy. Nie wolno jednak zapominać o tym, że w gorące dni, peonie sadzimy wieczorem. Jeśli kupimy bulwy z korzeniami piwonii wiosną, można je posadzić w kwietniu. Jednak nie należy przesadzać piwonii w tym czasie. Możemy uszkodzić system korzeniowy, co niekorzystnie wpłynie na ich kondycję, przyjęcie się i wzrost.

Jak sadzić piwonie?

Wybierając miejsce do sadzenia, należy unikać obszarów, gdzie rośliny będą konkurować o wodę i składniki odżywcze z dużymi drzewami lub krzewami. Piwonie preferują żyzną, przepuszczalną i bogatą w próchnicę glebę, o lekko kwaśnym odczynie. Przed sadzeniem warto przygotować podłoże, dodając kompost lub obornik, aby wzbogacić ziemię w niezbędne składniki odżywcze. Warto upewnić się również, czy miejsce jest dobrze osłonięte od silnych wiatrów, które mogą uszkodzić delikatne pędy i kwiaty rośliny. Gdy mamy już wybrane odpowiednie miejsce, wkopujemy dołki o głębokości około 30 cm i szerokości 30-40 cm. Odległość między dołkami powinna wynosić co najmniej 50 cm, aby rośliny miały wystarczająco dużo miejsca do wzrostu.Sadzonki piwonii umieszczamy w dołkach wierzchołkiem do góry. Górne części rośliny powinny znajdować się około 3-5 cm pod powierzchnią ziemi. Zbyt głębokie sadzenie może spowodować słabe kwitnienie lub brak kwiatów. Następnie delikatnie przysypujemy sadzonki ziemią, lekko ją ubijamy, ale nie zbyt mocno, aby nie uszkodzić korzeni. Na koniec obficie podlewamy.

