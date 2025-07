Matka księdza oskarżonego o zabójstwo poświęciła mu wszystko. "Nie pomagał mi ani nie wspierał"

"To był koszmar! Mój syn zatrzymany za zabójstwo?!"

Pani Teresa, matka księdza Mirosława M., jest zrozpaczona. Nie może uwierzyć w to, co zrobił jej syn. Jak sama mówi, przeszła w życiu wiele, ale nigdy nie spodziewała się, że na starość spotka ją taka tragedia.

- Ja o niczym nie wiedziałam. Po tym, jak to się stało, przyszedł do mnie zięć i mówi: Nie wiem mamo, jak ci to powiedzieć, ale musisz to usłyszeć. Potem zaczął mi czytać o tym morderstwie. Jak tego słuchałam, to aż mnie ciarki przeszły od dołu do góry. Zaczęłam płakać, bo nie mogłam w to uwierzyć. To był koszmar. Mój syn zatrzymany za zabójstwo?! Przez chwilę myślałam, że to straszny sen, ale gdy zobaczyłam ten kościół, dotarło do mnie, że to się dzieje naprawdę - wyznała "Faktowi" załamana kobieta.

Ksiądz Mirosław M. jest podejrzany o zabójstwo Anatola Cz. Do tragedii doszło w Lasopolu na Mazowszu. Mężczyźni mieli się pokłócić o sprawy spadkowe. Według ustaleń śledczych, ksiądz Mirosław M. uderzył Anatola Cz. siekierą w głowę, oblał benzyną i podpalił.

Choroba w dzieciństwie i walka o życie

Pani Teresa ze łzami w oczach opowiada o tym, jak walczyła o życie syna w dzieciństwie.

- Mirek od dziecka był poważnie chory, ale nie powiem panu teraz, na co dokładnie, bo już nie pamiętam. (...) Chodziłam z nim po lekarzach i jeździłam po szpitalach. Robiłam wszystko, żeby wyzdrowiał i normalnie mógł żyć. Pani doktor, jak zobaczyła jego wyniki, złapała się za głowę i powiedziała, że nie wiem, czy coś z niego będzie. No, ale po długiej walce udało się go wyprowadzić na prostą. Nie życzę nikomu tego, co przeszłam. Nie mając chwilami grosza w portfelu, jeździłam po szpitalach, by być przy Mirku. Potem martwiłam się, jak wrócę do domu. Czasem prosiłam kierowcę, żeby mnie zabrał bez biletu, a dopiero po wypłacie oddawałam. Taka jest prawda i ja się tego nie wstydzę. Nie miałam łatwego życia. Mirek wychowywał się w biednym domu. Mieszkaliśmy w dwóch izbach. Mirek z Jackiem i Anią spali w jednym pokoju, a my z mężem w kuchni na wersalce. Mimo że czasy były trudne, starałam się, by moje dzieci były zadbane i najedzone. Uczyłam je też, by radziły sobie w życiu. Mirek skończył zawodówkę, a potem technikum. Później poszedł na studia do seminarium. Zanim opuścił rodzinny dom, umiał wszystko. Na parafii sam sobie gotował, sprzątał i dbał, by kościół dobrze wyglądał. Ale całej gospodarności nauczyłam go ja - wspomina portalowi pani Teresa.

Ksiądz Mirosław M. po opuszczeniu rodzinnego domu rzadko odwiedzał matkę.

- Pojawiał się w domu raz na pół roku. I to jeszcze jak miał czas. Taka jest prawda i nie ma co ukrywać. On był wiecznie zajęty. Ja mu nie powinnam mówić, żeby odwiedził własną matkę. On sam powinien chcieć przyjechać - żali się pani Teresa. Kobieta dodaje, że syn nigdy nie wspierał jej finansowo. Nie potrafi zrozumieć, co skłoniło jej syna do tak okrutnego czynu.

- Nie pomagał mi ani nie wspierał. Zawsze radziłam sobie sama. Taka byłam od początku. Jestem zdania, że Bóg dał człowiekowi ręce po to, żeby nimi pracował. Była bieda taka, że czasem nie było co do garnka włożyć, ale człowiek szedł do pracy i nie liczył na nikogo. Miałam tyle, na ile było mnie stać. Jeśli chodzi o Mirka, sam sobą rządził i nie myślał o nikim. Coś się z nim niedobrego podziało. Zrobił rzecz okropną, ale mam nadzieje, że Bóg mu wybaczy - mówi "Faktowi" ze smutkiem pani Teresa.