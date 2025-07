Prosty sposób na rozmnożenie hortensji latem. W następnym sezonie będziesz mieć kwitnący ogród przed domem. Rozmnażanie hortensji

Prosty sposób na rozmnożenie hortensji latem

Hortensje mogą być jedną z najpiękniejszych ozdób ogrodu. W końcu bujnie kwitnące hortensje, to marzenie wielu ogrodników. Soczyście zielone liście, ogromne kwiaty w rozmaitych kolorach od bieli, przez róż i niebieski aż do zieleni, latem zdobią ogrody, balkony i tarasy. Kiedy krzewów jest dużo i obficie kwitną, wyglądają zjawiskowo. Już wczesną wiosną pojawiają się różne odmiany kwiatów, którymi ozdabiamy balkony i tarasy. Sadzonki hortensji można uzyskać całkowicie za darmo, dzięki czemu za rok będziemy mieć ogród pełen kwitnących krzewów. Jak rozmnażać hortensje? Oczywiście najlepiej jest robić to latem, w czasie intensywnego wzrostu tych pięknych kwiatów. Istnieje prosty sposób na rozmnażanie hortensji. Wystarczy przestrzegać kilku ważnych zasad, a sadzonki szybko odbiją i w kolejnym sezonie obrodzą kwiatami. Pamiętaj, że latem można z powodzeniem rozmnażać:

hortensję ogrodową (Hydrangea macrophylla),

hortensję bukietową (Hydrangea paniculata),

hortensję drzewiastą (Hydrangea arborescens).

Jak pozyskać sadzonki hortensji?

Rozmnażanie hortensji pozwoli nam pozyskać zdrowe sadzonki do naszego ogrodu. Jak to robić latem? Utnij kilka gałązek hortensji. Do rozmnażanie wybieraj pędy bez kwiatów, które mają przynajmniej 4 węzły, czyli punkty, z których wyrastają liście. Tnij poniżej najniższego węzła. Usuń dolne liście. Gałązkę zanurz w ukorzeniaczu i umieść ją w doniczce z ziemią Ugnieć ziemię wokół i dobrze podlej. Tak przygotowane sadzonki przykryj plastikową torebkę. W ten sposób utrzymasz wewnątrz wysoką wilgotność. Sprawdź, czy torba nie dotyka liści. To może spowodować ich gnicie. Sadzonki pozostaw na około 6 tygodni. Cały czas regularnie je podlewaj. Gdy sadzonki są już ukorzenione można je przesadzić do gleby. Wiosną młode krzewy dodatkowo odżywiaj. Stosuj odżywki i nawozy.