Po upalnym dniu podlewam tym swoje hortensje, a one kwitną jeszcze mocniej. Odżywcza bomba wzmacnia kwiatostany aż do jesieni. Nawóz do hortensji

Upalne dni mogą mocno dać się we znaki naszym hortensjom w ogrodzie. Dlatego oprócz intensywniejszego nawadniania warto zadbać też o porządną dawkę składników odżywczych, aby mogły one bujnie kwitnąć aż do końca sezonu. Dlatego ja po upalnym dniu podlewam swoje hortensje tym domowym nawozem, a one kwitną jeszcze mocniej.

