Odkąd poznałam przepis na nawóz do powojników od japońskich ogrodników to moje kwiaty są najpiękniejsze w okolicy. Mieszam kilka łyżek z wodą i sumiennie podlewam rośliny. Ekologiczny nawóz do powojników

Mieszam to z wodą i podlewam powojniki. Nigdy nie miałam tyłu kwiatów na działce

Powojniki inaczej Clematisy to kwietnie byliny, które obejmują ponad 500 gatunków kwiatów. Występują zarówno w Europie jak i w Azji. To właśnie w krajach azjatyckich uprawiana jest największą liczbą gatunków powojników. W Polsce naturalnie najczęściej występują powojniki pnące, które świetnie nadają się do niewielkich ogrodów.

W zależności od odmiany możesz hodować powojniki bezpośrednio w ziemi, jak i jako rośliny doniczkowe. Do najpopularniejszych odmian w naszym kraju należą:

Powojniki wielkokwiatowe i z grupy Viticella,

Powojniki z grupy Atragene,

Powojniki z grup Tangutica i Vitalba.

W zależności od odmiany powojniki kwitną os czerwca aż do wczesnej jesieni. Niektóre odmiany obsypują kwiatami jeszcze w październiku, a nawet w listopadzie. Aby rośliny regularnie zakwitały niezbędne jest nawożenie. W sezonie wegetacyjnym najlepiej jest stosować płynne, bogate odżywki wieloskładnikowe. Dostarczają one potrzebnych witamin oraz minerałów, które stymulują zarówno rozrost, jak i wzmacniają kwitnienie. Brak nawożenia może doprowadzić do osłabienia kondycji krzewu oraz zmniejszonego kwitnienia.

Powojniki, podobnie jest krzewy ozdobne, do prawidłowego wzrostu potrzebują azot, potasu oraz fosforu. Ta mieszanka pobudza roślinę do rozrostu, stymuluje układ korzeniowy, a także wzmacnia kwitnienie. Dodatkowo azot wpływa na rozwój liści i bierze udział w procesach fotosyntezy. Do prawidłowego nawożenia powojników wymagany jest także cynk, bor i żelazo. Takie połączenie sprawi, ze roślina będzie odporna na działanie chorób oraz warunków atmosferycznych i będzie prawidłowo się rozwijała. Warto wiedzieć, ze nawożenie powojników powinno zacząć się jeszcze przed ich posadzeniem. W ten sposób roślina lepiej się przyjmie. Kolejne etapy nawożenia to wczesna wiosna oraz sierpień. Nawożenie pod koniec lata powinno skupić się na dostarczeni potasu oraz fosforu bez azotu. Ten ostatni składnik może sztucznie wydłużają okres wegetacji przez co roślina nie zdąży przygotować się do nadchodzącej zimy.

Do nawożenia powojników świetnie sprawdzi się obornik lub nawozy mineralne. Azjatyccy ogrodnicy często wykorzystują także klasyczną żelatynę. Wystarczy rozpuścić 2 łyżeczki żelatyny w wodzie i podlewać tym ziemię wokół powojników. Żelatyna często polecana jest od odżywiania roślin. Zawiera ona wiele cennych witamin i minerałów, które poprawiają procesy wzrostu oraz stymulują prawidłowy rozwój roślin. Żelatyna to bogate źródło między innymi azotu, który wspiera proces fotosyntezy i doskonale wpływa na kondycję roślin. Dodatkowo żelatyna wspomaga układ odpornościowy i poprawia barierę ochronną przeciwko szkodnikom.