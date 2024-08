Pod koniec lata zrób to z hortensją. Rozmnażanie hortensji bukietowych. Ogrodnik zdradza, jak mieć wiele kwitnących krzewów w ogrodzie

To najlepszy sposób na mech na trawniku. O wiele bezpieczniejszy niż ocet! Weź to z szafki córki i posyp trawę. Usunie mech w kilka dni

Jak rozmnażać hortensje w ogrodzie?

Hortensja bukietowa to zdecydowanie królowa polskich ogrodów. Krzew ten zachwyca ogromnymi, kulistymi kwiatami i kwitnie aż do wczesnej jesieni. Hortensja nie wymaga specjalistycznej pielęgnacji. Warto ją raz na jakiś czas nawozić. Świetnie sprawdzą się do tego domowe odżywki z fusów po kawie lub skórek po bananach. Zawierają one potrzebne składniki odżywcze takie jak azot oraz potas. Hortensja lubią lekko kwaśnie podłoże i regularne podlewanie. Końcówka lata i początek jesieni to dobry czas na rozmnażanie hortensji. Pędy są już bowiem wystarczająco dojrzałe ale nie zbutwiałe. Temperatura w okolicach 20 stopni sprzyja ukorzenianiu się roślin, Z jednego krzewu może przygotować nawet kilka sadzonek, które w przyszłym sezonie zachwycą swoimi kwiatami.

Do rozmnażania hortensji będziesz potrzebować:

noża,

sekatora,

ukorzeniacza,

doniczek,

plastikowych toreb.

Rozmnażanie hortensji krok po kroku

Utnij kilka gałązek hortensji. Do rozmnażanie wybieraj pędy bez kwiatów, które mają przynajmniej 4 węzły, czyli punkty, z których wyrastają liście. Tnij poniżej najniższego węzła. Usuń dolne liście. Gałązkę zanurz w ukorzeniaczu i umieść ją w doniczce z ziemią Ugnieć ziemię wokół i dobrze podlej. Tak przygotowane sadzonki przykryj plastikową torebkę. W ten sposób utrzymasz wewnątrz wysoką wilgotność. Sprawdź, czy torba nie dotyka liści. To może spowodować ich gnicie. Sadzonki pozostaw na około 6 tygodni. Cały czas regularnie je podlewaj. Gdy sadzonki są już ukorzenione można je przesadzić do gleby. Wiosną młode krzewy dodatkowo odżywiaj. Stosuj odżywki i nawozy.

