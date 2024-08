Zrób to z krzewami malin. Bardzo ważny zabieg, który przygotuje maliny na zimę. Dzięki niemu w kolejnym sezonie będziesz cieszył się smacznymi owocami

Zamiast do grilla rozsyp to wokół kaktusów! W kilka dni kaktusy w Twoim domu odżyją. "Nigdy nie były piękniejsze". Odżywka do kaktusa

Ważny zabieg, która należy wykonać na krzaczkach malin w sierpniu. Dzięki temu będą lepiej owocować

Cięcie malin to ważny zabieg pielęgnacyjny, który należy wykonać po skończonym owocowaniu. W przypadku niektórych odmian malin owocowanie trwa nawet do listopada. Wtedy cięcie należy wykonać dopiero wczesną zimą. Letnie odmiany malin spokojnie można przycinać w sierpniu lub wraz z początkiem jesieni. Zawsze rób to już po ostatnim owocowaniu. Cięcie malin przed zimą pozwoli na lepsze przygotowanie się rośliny na następny sezon. W ten sposób przygotujesz miejsce nowym pędom i sprawisz, że pojawi się na nich więcej owoców. Będą one miały lepszy dostęp do światła słonecznego. To jednak nie jedyny powód, dla którego powinno się co roku przycinać maliny. Usuwanie starych i przekwitniętych pędów lepiej chroni krzak przed chorobami. Przede wszystkim przed chorobą zamierania pędów, której sprzyja zbyt intensywne zagęszczenie. Choroba ta może doprowadzić do obumarcia krzewu malin, a walka z nią nie jest łatwa.

Jak przycinać maliny w sierpniu?

Przycinanie malin rozpocznij od usunięcia starych i wyschniętych pędów. Ucinaj je jak najbliżej gruntu. Używaj do tego ostrego sekatora, który szybko rozprawi się nawet z bardzo twardymi pędami. Po usunięciu starych pędów zadbaj o cały krzak. Nowe pędy rozmieść na przygotowanym stelażu, aby w kolejnym sezonie mogły swobodnie rosnąć. Na wiosnę możesz je delikatnie przyciąć, nie więcej niż 15 cm. W ten sposób krzew malin będzie dobrze rósł i bujnie owocował.

