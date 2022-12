Jak prawidłowo czyścić zmywarkę? Ten łebski patent wyczyści zmywarkę w kilka minut. Koniec z brzydkim zapachem i osadem z kamienia

Pierwszorzędny sposób na czyszczenie zmywarki! Pozbędziesz się osadu z kamienia oraz brzydkich zapachów

W dzisiejszych czasach mało kto wyobraża sobie życie bez zmywarki. Urządzenie to stało się obok kuchenki i lodówki podstawowym wyposażeniem kuchni. Warto jednak pamiętać o regularnym czyszczeniu zmywarki. Bez tego możesz zatkać kanaliki i dysze co sprawi, że zmywarka przestanie domywać naczynia. Z kolei resztki jedzenia, które mogą się zbierać w zmywarce sprawią, że będzie unosił się z niej brzydki zapach. Nie czyszczona i nie konserwowana zmywarka w końcu się zepsuje, a jej naprawa może być kosztowna. Instagramerka z profilu domowenieporady przedstawiła swój sposób na wyczyszczenie zmywarki. To genialny patent, który pozwoli Ci dokładnie wyczyścić zmywarkę. Jak to zrobić?

Jak prawidłowo wyczyścić zmywarkę?

Wyjmij szuflady i kosz na sztućce,

Zdemontuj śmigło myjące i sprawdź, czy jest zatkane. Możesz to zrobić wlewając wodę. Jeżeli nie przecieka to umyj je octem,

Ściągnij i wyczyścić uszczelki,

Wyczyść zmywarkę płynem do naczyń,

Włącz program czyszczący lub inny z wysoką temperaturą.

