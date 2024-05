"Sanatorium miłości". Spektakularny powrót i oświadczyny. To wydarzy się w finale szóstej edycji show TVP

Serial "M jak miłość" to niekończąca się opowieść o rodzinie Mostowiaków, ich przyjaciół i znajomych. Pierwszy odcinek został wyemitowany na antenie TVP 4 listopada 2000 roku. Niecałe 5 lat później, w marcu 2005 roku, telenowela osiągnęła rekordową widownię (ponad 12,5 mln!). W "M jak miłość" cały czas dzieje się coś ciekawego, a pojawiające się co chwila nowe wątki powodują, że serial się nie nudzi. Mniej zorientowani widzowie jednak mogą pogubić się w akcji kultowej telenoweli TVP. Kto z kim miał romans? Gdzie kto mieszka? Kto kogo nie lubi? Itd. Tego typu pytania można mnożyć. Jak dobrze pamiętasz, co działo się w serialu? Rozwiąż QUIZ. M jak miłość. Marek jest synem Basi? Hanka wjechała w balony? Prawda czy fałsz. W każdym pytaniu są tylko dwie odpowiedzi, z których jedna jest poprawna.

QUIZ. M jak miłość. Marek jest synem Basi? Hanka wjechała w balony? Prawda czy fałsz Pytanie 1 z 18 Marek Mostowiak jest synem Basi? Prawda Fałsz Dalej

