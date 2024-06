Co dalej?

Nie żyje Janusz Rewiński. Pożegnali go synowie

Janusz Rewiński nie żyje - ta wiadomość wstrząsnęła polskim środowiskiem artystycznym 4 czerwca 2024 roku. Legendarny aktor i satyryk zmarł trzy dni wcześniej, 1 czerwca. Janusz Rewiński został pożegnany przez synów we wzruszającym wpisie, który obaj opublikowali w mediach społecznościowych. - Pożegnanie, którego miało nie być 1 czerwca. Tata stoczył walkę ze swoim stanem zdrowia. Niestety tym razem nie dał rady. Przez wiele lat Tata dawał radość i uśmiech nie tylko nam, ale i wszystkim wokół. Teraz świat jest jakby taki sam, ale uśmiechu nagle zabrakło. Janusz Rewiński. Aktor, satyryk, poseł na Sejm I kadencji. Dziękujemy za wszystko. Gdziekolwiek teraz jesteś, mamy nadzieję że "mają rozmach". Buenas noches, Senior Siarra! - napisali. W ostatnich latach Janusz Rewiński miał rzadki kontakt z dziećmi. - Wraz z upływem czasu czuję coraz mniejszą potrzebę kontaktu z ludźmi, znajomymi i nieznajomymi. Nie szukam nowych znajomości, chyba jestem już samotnikiem. Bardzo dobrze się czuję sam. W tym wieku na szczęście nie potrzebuję kontaktu z rodziną. Moi synowie mnie nie widzą miesiącami. Im to nie jest potrzebne i ja im nie jestem potrzebny - mówił słynny "Siara" z filmów "Kiler" i "Kiler-ów 2-óch" w programie "Szykowne rozmowy".

Kim jest młodszy syn Janusza Rewińskiego? Aleksander Rewiński to przystojniak o wyjątkowym talencie

Obaj synowie Janusza Rewińskiego związali się z szeroko pojętym show-biznesem i kulturą. Starszy - Jonasz - jest gwiazdą TVP. Jeszcze ciekawsze jest to, czym zajmuje się Aleksander Rewiński, młodszy syn aktora. Niemal nikt nie wie, że mężczyzna na wyjątkowy talent. Do tego niezły z niego przystojniak. Kim jest Aleksander Rewiński? Syn zmarłego aktora urodził się w 1991 roku. Od najmłodszych lat wykazywał wielki talent muzyczny. Mężczyzna nie tylko ukończył studia na Wydziale Wokalnym Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, lecz także studia na Mozarteum w Salzburgu, gdzie kształcił się u Wolfganga Holzmaira i Bernda Valentina. Aleksander Rewiński nagrał trzy płyt, występował także w teatrach operowych w Salzburgu. W 2017 roku z kolei zadebiutował w w Teatro alla Scala. Zagrał jednego z czeladników w Die Meistersinger von Nürnberg Richarda Wagnera. W naszej galerii prezentujemy zdjęcia młodszego syna Janusza Rewińskiego. Aleksander Rewiński to prawdziwy przystojniak.