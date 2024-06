"M jak miłość" traci widzów. W TVP serial nadawany jest od 2000 roku

Wielu Polaków nie może wyobrazić sobie TVP przez serialu "M jak miłość". Produkcja nadawana jest już niemal ćwierć wieku (pierwszy odcinek "M jak miłość" wyemitowany został 4 listopada 2000 roku, czyli jeszcze w XX wieku!). Od początku jedną z najważniejszych postaci w telenoweli jest Kinga Zduńska (z domu Filarska). Od 24 lata gra ją oczywiście Kasia Cichopek. Po raz pierwszy na planie serialu pojawiła się jako 18-latka. Lata lecą, ale spora część aktorów (w tym Kasia Cichopek) cała czas występuje w "M jak miłość". Co jakiś czas - ostatnio jakby nieco częściej - pojawiają się informacje o końcu emisji serialu o Mostowiakach. Tym bardziej, że - jak donosił serwis wirtualnemedia.pl - "M jako miłość" zanotowało spory spadek oglądalności. W sezonie 2023/2024, względem analogicznego okresu rok wcześniej, serial miał stracić aż 390 tysięcy widzów.

Co dalej z "M jak miłość"? Koniec spekulacji. Kasia Cichopek przekazała ważną wiadomość

Miłośnicy "M jak miłość" mogą jednak odetchnąć z ulgą. Koniec spekulacji! Serial będzie emitowany po wakacjach. Kasia Cichopek właśnie przekazała ważną wiadomość. - Pozdrawiam was z planu "M jak miłość", gdzie od godziny 7 nagrywamy nowe odcinki, wakacyjne odcinki. Tym razem Piotr z Kingą jadą w podróż, minipodróż, i oczywiście będzie wesoło, będzie się dużo działo, będzie dużo wpadek. Co dokładnie się wydarzy, będziecie mogli zobaczyć jesienią - zapowiedziała aktorka, która w "M jak miłość" gra od samego początku. - Uff - odetchęli fani. Co dalej? To się okaże wkrótce, ale wydaje nam się, że serial o Mostowiakach prędko z anteny TVP nie zniknie.

