Joanna Kurska rozpływa się nad karierą muzyczną męża. "Ma piękny głos, dostał wielkie brawa"

Jacek Kurski na pikniku w Wyszkowie. Wystąpił z Martyniukiem i Świerzyńskim!

To się musiało tak skończyć! Jacek Kurski niedawno gościł na pikniku w Wyszkowie, pod Warszawą. Wydarzeniu towarzyszyły koncerty zespołów disco polo, w tym największej gwiazdy w Polsce, czyli Zenona Martyniuka. W pewnym momencie, na scenie wraz z Martyniukiem i prowadzącym imprezę, Sławomirem Świerzyńskim, pojawił się również sam były prezes TVP! Panowie wspólnie zaśpiewali "Wszyscy Polacy to jedna rodzina" z repertuaru Bayer Full, czym polityk chętnie pochwalił się w mediach społecznościowych.

"Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina. W Wyszkowie, na Mazowszu, w kraju i zagranicą. Z serca dziękuję Sławkowi Swierzyńskiemu i Bayer Full za udział i poprowadzenie tego wyjątkowego wydarzenia." - napisał Jacek Kurski na portalu X.

Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina. W Wyszkowie, na Mazowszu, w kraju i zagranicą. Z serca dziękuję Sławkowi Swierzyńskiemu i Bayer Full za udział i poprowadzenie tego wyjątkowego wydarzenia.

Joanna Kurska rozpływa się nad głosem męża. Nawiązała też do Kwaśniewskiego

Plotek zapytał Joannę Kurską, co myśli o występie małżonka. Jak się okazuje, kobieta jest bardzo dumna ze swojego męża. "Ma piękny głos i świetnie z Zenkiem i Sławkiem zaśpiewali. Dostał wielkie brawa. Jestem z niego dumna i dziękuję disco polo, że są z nami!" - powiedziała Joanna Kurska.

Żona byłego prezesa TVP nawiązała również do kampanii Aleksandra Kwaśniewskiego, który, swojego czasu, dzięki utworowi "Ole Olek!" znacząco powiększył swój elektorat."Bardzo dobrze pamiętam kampanię Aleksandra Kwaśniewskiego (byłam wtedy studentką Uniwersytetu Gdańskiego) i to był świetny spot! Jak widać, politycy z dużym potencjałem sięgają po nieoczywiste pomysły. Aleksander Kwaśniewski bardzo sympatycznie pląsał do muzyki disco polo, mój mąż poszedł dalej." - powiedziała w rozmowie z Plotkiem.

