i Autor: Sebastian Wielechowski/Super Express; Twitter

Skandal w Krakowie

Grzegorz Braun zabrał ukraińską flagę z Kopca Kościuszki. "Znajdowała się w niewłaściwym miejscu"

W Krakowie doszło do skandalu! Z Kopca Kościuszki zniknęła ukraińska flaga, która znajdowała się tam za zgodą komitetu sprawującego opiekę nad tym miejscem. Do zabrania flagi przyznał się poseł Grzegorz Braun. Uznał on, że flaga "znajdowała się w niewłaściwym miejscu". Sprawą zajmuje się policja. - Materiał zostanie przesłany do prokuratury celem oceny prawno-karnej - wyjaśniają mundurowi.