W Krakowie toyota rozbiła się na słupie energetycznym. Z auta niewiele zostało

Na tego raka zmarł Steve Jobs i Anna Przybylska. W Małopolsce pierwszy raz zoperowali go robotem

Awantury na trasie do Morskiego Oka. Turyści oburzeni. W głowie się nie mieści

Kraków. Toyota rozbiła się na słupie energetycznym. Kierowca walczy o życie w szpitalu

Po północy we wtorek, 4 czerwca na ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w Krakowie osobowa toyota uderzyła w słup energetyczny. Autem poruszał się tylko kierowca. Musiał on pędzić ze znaczną prędkością, ponieważ po zderzeniu się z przeszkodą z pojazdu niewiele zostało. - Kierujący toyotą jadąc od strony mostu Kotlarskiego nie dostosował prędkości do panujących warunków i z impetem uderzył w słup energetyczny - wyjaśnia policja.

Kierowca nie był w stanie samodzielnie wydostać się z totalnie zniszczonego wozu. Uwolnili go strażacy, wykorzystując narzędzia hydrauliczne. Poszkodowany w stanie zagrażającym życiu trafił do szpitala. Dokładne okoliczności zdarzenia zostaną wyjaśnione w toku policyjnego postępowania.

i Autor: Policja Kraków

Burze i ulewy w Małopolsce

Sonda Co jeszcze można zrobić, by wypadków na polskich drogach było mniej? Wprowadzić więcej akcji edukacyjnych, by kierowcy wykazali więcej empatii dla innych na drogach W tej sprawie nic więcej nie można już zrobić - to kwestia naszej mentalności, która prowadzi do łamania przepisów drogowych Jeszcze bardziej zaostrzyć kary Wyłożyć więcej pieniędzy na drogowe inwestycje