Potężna ulewa w Krakowie. Policja ostrzega przed utrudnieniami na tych ulicach

Ulewny deszcz spowodował problemy komunikacyjne w Krakowie. W wielu miejscach doszło do podtopień, zdecydowanie utrudniony jest ruch samochodów. Policja przekazała informacje o miejscach, w których sytuacja jest najgorsza. Kierowcy powinni uważać zwłaszcza pod wiaduktem na ul. Prądnickiej oraz na kilku skrzyżowaniach wymienionych w komunikacie policji.

- W związku z podtopieniami spowodowanymi ulewnymi deszczami na kilku ulicach występują utrudnienia drogowe. Problemy z przejazdem są na ul. Prądnickiej pod wiaduktem oraz na skrzyżowaniach: ul. Półłanki z ul. Chriso Botewa, ul. Podmokłej z ul. Marcika, al. Pokoju z ul. Dąbską, ul. Turowicza z ul. Tischnera, a także na ul. Kosocickiej i ul. Śliwiaka - informuje krakowska policja. Poniżej dalsza część artykułu.

Do groźnego zdarzenia drogowego doszło na Zakopiance na wysokości Centrum Handlowego. Samochód osobowy zderzył się tam z tramwajem. Dwójka poszkodowanych została zabrana do szpitala. Na szczęście ich życiu nic nie zagraża. Poszkodowani podróżowali samochodem, nie ma informacji, by ucierpiał jakikolwiek pasażer tramwaju. Policja apeluje do wszystkich uczestników ruchu drogowego o ostrożność. Aura nie sprzyja bezpiecznej jeździe, dlatego konieczne jest dopasowanie prędkości do panujących warunków.

