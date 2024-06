i Autor: SHUTTERSTOCK (2) Awantury nad Morskim Okiem

Niewiarygodne zachowanie turystów

Awantury na trasie do Morskiego Oka. Turyści oburzeni. W głowie się nie mieści

Długi weekend czerwcowy sprawił, że w Tatrach, a w szczególności na trasie do Morskiego Oka pojawiło się sporo turystów. Ci liczyli na to, że będą mogli skorzystać z przejazdów końskimi zaprzęgami. Okazało się jednak, że okres Bożego Ciała był jednym z niewielu w ciągu roku gdy na szlaku do Morskiego Oka próżno było szukać fiakrów transportujących turystów. Wielu odwiedzających nie kryło zdenerwowania.