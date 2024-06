"Elektryki" zamiast koni w drodze do Morskiego Oka! To już koniec testów. Pojawił się jeden problem

Pierwsza operacja nowotworu trzustki w Małopolsce z użyciem robota Da Vinci

To była pierwsza tego typu operacja w Małopolsce. Lekarze ze szpitala im. Rydygiera w Krakowie przy wykorzystaniu robota Da Vinci zoperowali nowotworowego guza trzustki. Ich pomocy wymagała 65-letnia mieszkanka Wielkopolski. Pacjentka czuje się dobrze i wkrótce ma opuścić szpital.

- Jesteśmy szpitalem, który metodą laparoskopową operuje najwięcej trzustek w Polsce i faktycznie na takie zabiegi trafiają do nas Pacjenci z całego kraju. Sam należę do wąskiego grona 10, no może 12 chirurgów w Polsce, którzy rocznie wykonują około 100 operacji trzustki. Doszedłem do wniosku, że to dobry moment, aby po raz pierwszy zoperować trzustkę w asyście robota. Trzeba przyznać, że wszystkie operacje trzustki są dla chirurgów trudnym wyzwaniem, dlatego robotyczne wsparcie wydaje się cennym dopełnieniem naszego doświadczenia; pozwala na większą precyzję ruchów, eliminuje drżenie ręki i daje skrócony ruch narzędzia w polu, co ma znaczenie w skomplikowanych operacjach trzustek - powiedział prof. Andrzej Budzyński, Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Rydygiera, który z dr Kamilem Frączkiem (certyfikowany chirurg robotowy) wykonał pierwszą w Małopolsce robotową operację usunięcia guzów nowotworowych trzustki.

Na raka trzustki zmarli między innymi założyciel firmy Apple Steve Jobs oraz aktorka Anna Przybylska. Poniżej dalsza część artykułu.

Szpital Rydygiera prekursorem chirurgii robotycznej w Małopolsce

W szpitalu im. Rydygiera medyczny robot Da Vinci na razie funkcjonuje w formule dzierżawy. Przy operacjach onkologicznych z zakresu urologii, ginekologii i chirurgii wykorzystywany jest już od października 2023 roku. Władze placówki chcą kupić robota na stałe.

- Inicjując w Rydygierze chirurgię robotyczną, podjęliśmy decyzję o dzierżawie sprzętu, bo niemały koszt zakupu trzeba było dobrze przemyśleć. I teraz, po 9 miesiącach aktywnego wykorzystywania, ale też obserwacji efektów pracy naszych certyfikowanych zespołów chirurgii onkologicznej, urologicznej i ginekologicznej mamy pewność co do zasadności zakupu całego systemu Da Vinci dla szpitala. Dlatego mam nadzieję, że szybko powrócimy w tym temacie do rozmów z Marszałkiem Małopolski, bo to ważne, aby Pacjenci, mający w Rydygierze rozbudowany system profesjonalnej opieki onkologicznej mogli także bez ograniczeń korzystać z nowoczesnych technologii, które gwarantują i większy komfort leczenia i szybszy czas powrotu do pooperacyjnej sprawności. Robotowe systemy są już niezbędnym wyposażeniem wiodących ośrodków medycznych, a nasz Szpital z pewnością do takich w Małopolsce należy – zauważa Artur Asztabski, prezes Szpitala im. Rydygiera.

