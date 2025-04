Miejska instytucja przekazała tragiczne wieści. Żegnają wieloletniego pracownika

Bardzo smutne informacje przekazał rano w piątek, 4 kwietnia Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Zmarł Andrzej Maszczyk, leśnik i wieloletni pracownik tej instytucji.

- Nasze serca ściska żal tak ogromny jak uśmiech i radość jaką ludziom wokół dawał Andrzej... Andrzeja nie mijało się nie wymieniając uśmiechów, tak wielu z nas łączył, w tak wielu zostawi to okropne pytanie: dlaczego? Z niewypowiedzianym bólem i smutkiem informujemy o śmierci Andrzeja Maszczyka, leśnika, wieloletniego pracownika Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Składamy najszczersze kondolencje całej Rodzinie - pisze Zarząd Zieleni Miejskiej.

Andrzej Maszczyk był miłośnikiem natury, wycieczek krajoznawczych i górskich wypraw.

- Mamy nadzieję, że tam gdzie jesteś są wspaniałe góry, które tak kochasz, niezapomniane trasy rowerowe, niezmierzone szlaki do off roadu, ścieżki do przebiegnięcia pod okapem drzew, które będą Cię chronić już zawsze! Kiedyś znów usiądziemy z Tobą przy wspólnym ognisku, by usłyszeć śmiech i opowieści, by znów móc z Tobą porozmawiać o tym co ważne i o tym co potrzebne, żeby to ważne było łatwiejsze! - czytamy w pożegnalnym wpisie ZZM.

Kiedy pogrzeb?

Z informacji ZZM wynika, że uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek, 7 kwietnia. Nabożeństwo żałobne rozpocznie się o godz. 14.00 w kaplicy cmentarza przy ul. Zawiłej. Po zakończeniu nabożeństwa nastąpi pochówek.

Dostawcze IVECO roztrzaskało się na drzewie. Nie żyje kierowca