Przejażdżka quadem skończyła się tragedią. Nie żyje 43-letni mężczyzna

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-01-07 8:08

Tragiczny wypadek w Grzechyni na Podhalu. We wtorek, 6 stycznia dwóch 43-letnich mężczyzn wybrało się na przejażdżkę quadem. W rejonie osiedla Kudziówka ich pojazd przewrócił się w trudnym terenie. Jeden z mężczyzn został uwięziony pod ciężką maszyną. Mimo błyskawicznej akcji ratunkowej i poderwania do akcji śmigłowca LPR, jego życia nie udało się uratować.

Śmigłowiec LPR

i

Autor: Grzegorz Kluczyński / Super Express
  • We wtorek 6 stycznia, około godziny 17:00, w Grzechyni doszło do tragicznego wypadku z udziałem quada.
  • Pojazdem poruszało się dwóch 43-latków. W wyniku przewrócenia się maszyny jeden z mężczyzn zginął na miejscu, a drugi z urazem nogi trafił do szpitala.
  • Dokładne przyczyny i okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratora.

Dramat w Grzechyni. Świąteczna przejażdżka quadem zakończyła się śmiercią 43-latka

Dramat rozegrał się we wtorek, 6 stycznia. Jak przekazał portalowi Małopolska Alarmowo aspirant sztabowy Wojciech Copija z Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej, zgłoszenie o wypadku wpłynęło do służb około godziny 17:00.

Podczas jazdy quad marki Loncin, którym poruszali się dwaj 43-letni mieszkańcy powiatu, pojazd się przewrócił. W wyniku tego zdarzenia jeden z mężczyzn został przygnieciony przez czterokołowiec – przekazał mediom przedstawiciel suskiej policji.

Skutki zdarzenia okazały się fatalne. Mężczyzna, który został uwięziony pod maszyną, zginął na miejscu. Podjęta przez ratowników reanimacja nie przyniosła rezultatu. Drugi z 43-latków, który również uczestniczył w przejażdżce, miał więcej szczęścia. Doznał urazu nogi i został przetransportowany do szpitala w Suchej Beskidzkiej. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Polecany artykuł:

PILNE. Pociągi na trasie do Zakopanego wstrzymane! Tragedia w Białym Dunajcu

Na miejsce wypadku natychmiast zadysponowano potężne siły i środki. Do Grzechyni skierowano zastępy straży pożarnej z JRG Sucha Beskidzka oraz lokalnych jednostek OSP, a także zespoły ratownictwa medycznego i policję. Dokładny przebieg i okoliczności tragicznego zdarzenia funkcjonariusze wyjaśniają pod nadzorem prokuratury. Śledczy będą musieli odpowiedzieć na kluczowe pytania: co było bezpośrednią przyczyną wywrócenia się quada? Czy kierujący pojazdem był trzeźwy i czy dostosował prędkość do panujących warunków? Sprawdzany będzie również stan techniczny pojazdu.

Super Express Google News
Zima w Gorcach
Sonda
Umiesz udzielić pierwszej pomocy?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

NIE ŻYJE MĘŻCZYZNA
WYPADEK ŚMIERTELNY
QUAD