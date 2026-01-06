PILNE. Pociągi na trasie do Zakopanego wstrzymane! Tragedia w Białym Dunajcu

Tragedia na torach w Białym Dunajcu! Jak przekazał rzecznik małopolskiej Państwowej Straży Pożarnej, w Białym Dunajcu doszło do śmiertelnego potrącenia człowieka przez pociąg. Nie wiadomo jeszcze, kim była ofiara i jak doszło do tego zdarzenia. Pasażerowie muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami, ruch pociągów do i z Zakopanego został wstrzymany, a setki pasażerów muszą przesiąść się do zastępczej komunikacji autobusowej.

Poważne utrudnienia na kolei na Podhalu po śmiertelnym wypadku w Białym Dunajcu. Nie jeżdżą pociągi na trasie do Zakopanego

Duże utrudnienia na trasie kolejowej prowadzącej do Zakopanego! W miejscowości Biały Dunajec doszło do śmiertelnego potrącenia człowieka przez pociąg PKP Intercity relacji Zakopane – Gdynia Główna. Wstrzymano ruch kolejowy do i z Zakopanego. Pasażerowie zostali skierowani do autobusowej komunikacji zastępczej. Jak poinformował rzecznik małopolskiej Państwowej Straży Pożarnej kpt. Hubert Ciepły, do zdarzenia doszło tuż po godzinie 14. "Ofiara poniosła śmierć na miejscu; na tym etapie nie jest możliwe ustalenie jej płci. – Pasażerom nic się nie stało" – zaznaczył rzecznik. Dodał, że około 650 osób podróżujących pociągami na tej trasie zostanie przetransportowanych autobusami. Na miejscu pracują dwa zastępy straży pożarnej. Ruch kolejowy na tym odcinku został całkowicie wstrzymany.

"Na miejscu czynności prowadzi prokurator; po ich zakończeniu ruch pociągów zostanie przywrócony"

Dyżurna rzeczniczka PKP Polskich Linii Kolejowych przekazała PAP, że obecnie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. – Ruch pociągów został wstrzymany. Przewoźnik PKP Intercity zapewni pasażerom autobusową komunikację zastępczą. Na miejscu czynności prowadzi prokurator; po ich zakończeniu ruch pociągów zostanie przywrócony – poinformowała. Służby apelują do podróżnych o śledzenie komunikatów przewoźników i przygotowanie się na opóźnienia. Do czasu zakończenia czynności prowadzonych przez prokuraturę ruch kolejowy na trasie w rejonie Białego Dunajca pozostanie zablokowany.

