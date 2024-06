W rocznicę 25. urodzin Patryka na jego grobie znajdującym się na Cmentarzu Grębałowskim w Krakowie, pojawił się wyjątkowy znicz z piękną dedykacją dla tragicznie zmarłego chłopaka.

– Dziś zamiast urodzinowej świeczki przyniosę ci znicz. Jedyne co się nie zmieniło od ostatniego razu to moja miłość do Ciebie. Każdy odlicza dni do czegoś, ja... aby się z tobą zobaczyć. Dzieli nas tylko czas Synek. Kocham cię. Mama – napisała Sylwia Peretti, a znicz z dedykacją opatrzyła pięknym zdjęciem, na którym jest razem z ukochanym jedynakiem.

Od tragicznego wypadku minęło już 10 miesięcy. Wydarzenie wstrząsnęło nie tylko mieszkańcami Krakowa. Do wypadku doszło w centrum miasta, a jego skutki były tragiczne. Zginęło czterech młodych mężczyzn.

