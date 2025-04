i Autor: materiały prasowe Zoo w Krakowie, Materiały prasowe

Atrakcja nieczynna do odwołania

Zamknęli popularną atrakcję dla dzieci w Krakowie. Wszystko przez zagrożenie wirusem

Mini ZOO w Krakowie zostało zamknięte do odwołania. Decyzja została podjęta ze względu na ogniska pryszczycy występujące w sąsiednich państwach. - Spowodowane jest to troską o nasze zwierzęta - informuje ZOO Kraków. Jak do tej pory w Polsce nie wykryto żadnego przypadku pryszczycy. Ogniska tej choroby potwierdzono natomiast na Węgrzech i Słowacji.