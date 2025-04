Termometry zwariują. Ogromne różnice w temperaturach. Pogoda szykuje kolejne niespodzianki

W weekend temperatury ostro w górę!

Przymrozki w nocy i nieznacznie dodatnia temperatura w ciągu dnia, a do tego opady śniegu i wiatr, potęgujący uczucie chłodu. Tak wyglądały ostatnie dni w pogodzie. Nadchodzi długo wyczekiwana zmiana! Najnowsza prognoza pogody na weekend 12-13 kwietnia potwierdza to, co synoptycy przewidywali już od kilku dni. Przed nami ocieplenie, z temperaturą powyżej 20°C. Cieplejsze powietrze wkroczy do Polski od zachodu. Co więcej, będzie nie tylko ciepło, ale i słonecznie, a opady deszczu są mało prawdopodobne.

Nawet 22 stopnie. Padła data

W sobotę (12 kwietnia) - według prognoz IMGW - Polska znajdzie się w obszarze lekko podwyższonego ciśnienia. - W nocy na południu i zachodzie kraju zalegać będzie strefa pofalowanego frontu atmosferycznego. Z zachodu zacznie napływać coraz cieplejsza masa powietrza polanego morskiego - czytamy w komunikacie IMGW. W nocy ciśnienie wzrośnie, a w ciągu dnia - spadnie. Najchłodniej na północy kraju, tam 12°C, podobnie jak na Podlasiu i Suwalszczyźnie. Najcieplej na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku, gdzie termometry wskażą 17°C. Jeszcze cieplej w niedzielę (13 kwietnia). Tego dnia Polska będzie w zasięgu zatoki, związanej z niżem z rejonu Islandii. Z południowego zachodu będzie napływało ciepłe polarne morskie powietrze. Ciśnienie spadnie, a na termometrach maksymalnie od 15°C na Suwalszczyźnie aż do 22°C na Ziemi Lubuskiej.

Po weekendzie jeszcze cieplej. Pogoda utrzyma się do Wielkanocy?

Co więcej, po weekendzie również będzie bardzo ciepło, a temperatury mają wzrosnąć nawet do 25°C. Zmiana pogody i prawdopodobne ochłodzenie może przyjść do Polski pod koniec następnego tygodnia, czyli tuż przed Wielkanocą. Więcej szczegółów w artykule Nowa pogoda na Wielkanoc. Opady i chłód w prognozach na święta. To nie wszystko!

Źródło: IMGW

🙂Weekend ze stopniowym ociepleniem.Pt. we wsch. połowie chłodny i pochmurny z opadami deszczu ze śniegiem🌧️🌨️, w górach śniegu🌨.🌙Najbliższej nocy na płn. wsch. przymrozki.Sob. i nd. z większą ilością pogodnego nieba🌤.ℹ️Prognoza na weekend 11-13.04:https://t.co/bOBzqOPsC5 pic.twitter.com/JzOuNS640L— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) April 11, 2025

